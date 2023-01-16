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Yeni satın aldığı otomobille memleketine dönerken büyük talihsizlik! Seyir halindeyken yanmaya başladı

16.01.2023 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'a gelip otomobil satın aldı, memleketin dönmek üzere yola çıktıktan sonra büyük talihsizlik yaşadı. İstanbul'da sürücünün yeni aldığı otomobil seyir halindeyken alev alev yandı.

Yeni satın aldığı otomobille memleketine dönerken büyük talihsizlik! Seyir halindeyken yanmaya başladı

TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyreden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 HD 8832 plakalı otomobilden Orhanlı mevkisine geldiği sırada dumanlar çıkmaya başladı.

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Sürücüsü aracı yol kenarına çekerken, hemen yakında bulunan Mehmetçik Vakfı benzin istasyonu çalışanları yangına ilk müdahaleyi yaptı.

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Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, sürücünün aracı yeni satın aldığı ve memleketine dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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(AA)

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