Yeni Skoda Enyaq Sportline iV karşınızda

Modele özel ön ızgara ve burada yer alan parlak siyah detaylar ile dikkat çekiyor. Tavan rayları, pencere çerçeveleri, arka tampon ve ön çamurluklarda da siyah detaylar kullanılmış. Sportline rozetleri ve siyah logolar otomobilin bu varyantını kuvvetlendiriyor. 20 inç Vega veya isteğe bağlı 21 inç Betria alaşım jantlar da otomobili sportif kılmaya yetmiş.

KOKPİTTE NE VAR?

İç kısımda, Suedia mikrofiber ile sarılmış ve gri şeritlerle süslenmiş entegre koltuk başlıklarına sahip özel ön spor oturma yerleri bulunuyor. Gösterge panelinde gri kontrast dikişli ve karbon efektli süslemeli siyah sentetik deri bulunurken, Enyaq Sportline iV'de Sportline armalı deri kaplı üç kollu direksiyon simidi, alüminyum pedallar ve özel paspaslar bulunuyor.

HANGİ MOTORLAR İLE GELECEK?

Müşteriler üç güç aktarma organı arasından seçim yapabilicekler. Seri, 180 Bg ve 310 Nm tork gücünde elektrikli bir kombinasyon ile alınabilecek. 62 kWh pil kapasitesine sahip sistem gücünü arka tekerleklerden yere aktaracak. Aynı zamanda arkadan çekişli olan Enyaq Sportline iV 80, 204 Bg ve 310 Nm tork değerine sahip bir başka versiyon ile de alınabilecek. 82 kWh bataryaya sahip model 500 kilometre menzilin üzerine ulaşabilecek. Son olarak, Enyaq Sportline iV 80x, dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelen ve 82 kWh pil kapasitesine sahip bir seçeneklede gelecek. 265 Bg güç ve 425 Nm tork değerine sahip olan bu seçenekte, 500 km üzerinde bir menzil sunacak.



