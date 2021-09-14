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Yeni tanıştığı kadınla mesire alanına gitti, hayatını kaybetti

14.09.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da arkadaşı F.D. ile Sarısu mesire alanına giden Ömer Gülnez (60), aracından indiği sırada fenalaşıp hayatını kaybetti.

Yeni tanıştığı kadınla mesire alanına gitti, hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi Sarısu mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre, yeni tanıştığı kadın arkadaşı F.D. ile Sarısu mesire alanına giden Ömer Gülnez, otomobilinden indiği sırada fenalaşıp yere yığıldı.

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Gülnez'in fenalaştığını gören F.D.'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gülnez'in yaşamını yitirdiği belirledi. Gülnez'in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

DHA

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antalya
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