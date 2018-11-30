"Yeni tedavilerle AIDS'ten ölüm oranı yüzde 40 azaldı"

YEŞİM SERT KARAASLAN - Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, "Yeni tedavilerle yeni enfeksiyon gelişme oranı dünya genelinde yüzde 35 ve AIDS'e bağlı ölüm oranı yüzde 40 azaldı." dedi.

Şenol, 1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşam boyu kullanılan ilaçlarla etkin biçimde kontrol altına alınabilen AIDS'in, 1981 yılında insanlık için bir kabus ve ölüm fermanı gibi algılanan hastalık olarak tanımlandığını anımsattı.

"Edinsel Bağışıklık Yetmezlik Sendromu"nun "AIDS" olarak tanımlandığını ifade eden Şenol, "Günümüzde yalnızca ileri dönem hastalık için kullanılmaktadır. Hastalık erken dönemlerinde etkenin adıyla 'HIV İnfeksiyonu' olarak tanımlanmaktadır." diye konuştu.

Şenol, hastalığın en sık korunmasız cinsel ilişki ve damar içi ilaçların "ortaklaşa" kullanıldığı iğnelerle bulaştığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Fazla bulaşıcı olduğu düşünüldüğünden, bu kişileri 'izolasyon'a götüren hastalığın nasıl bulaşmadığı bir kez daha vurgulanmalıdır. Hastalık, aynı ortamı, yemeği ve suyu paylaşmak, aynı tuvaletleri kullanmak, öpüşmek, tokalaşmak hatta korunmalı cinsel ilişki ile bulaşmaz.