Yeni teklifler...16-22 Kasım haftalık burç yorumu (2020) Kasım'ın üçüncü haftası burcunuz; aşk, kariyer ve sağlık için ne söylüyor?

Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni Ayın etkileri tüm burçlarda olacak. Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın! Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Bu hafta burçları neler bekliyor? Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 16 - 22 Kasım haftalık burç yorumları... 16 - 22 Kasım Haftası Burç Yorumları Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta yeni ayın etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor? Haftalık aşk yorumu ve diğer yorumlar...

İşte 16 Kasım Pazartesi haftalık burç yorumları... Koç Burcu Haftalık Burç Yorumları (16 - 22 Kasım) Bu hafta ilişkiler ve ortaklıklarda kararlar verilebilir. Bir süredir iş ve özel hayatınızdaki ilişkilerde yaşanan aksaklık, kararsızlık son bulabilir. Hafta başından itibaren karşınızdaki kişilerle uzlaşma, karşınızdakileri ikna etme konusunda daha başarılı olabilirsiniz.

İsteklerinize ulaşabilirsiniz. Yalnızca bu noktada dengeyi, kontrolü ve olgun bakış açısını korumak gerekecek. Bu süreçte özel hayatınızdaki ilişkilerde bir tamam veya devam durumu oluşacaktır. Bu doğrultuda ise bazı Koçlar için ilişkilerin sonu, bazıları içinse ciddiyet ve resmiyet konuları gündeme gelebilir. Haftanın etkileriyle insanların gerçek yüzünü, gerçek niyetini görebilir; kim dost kim düşman ayırt edebilirsiniz. Hafta başında daha ciddi konular, önemli meseleler gündemde iken, hafta sonuyla daha keyifli ve huzurlu enerjiler hakim olacak. Keyifli seyahatlere ve maceralara dahil olabilirsiniz. Yalnız Koç burçları ise bu hafta daha sağlam, ideal adaylarla karşılaşabilir. Bu hafta alacağınız teklifler daha sağlam olabilir. Yeni Ay'ın etkileri... Kasım Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumları (16 - 22 Kasım) Bu hafta sürprizler, şaşırtıcı ve beklenmedik durumlar önünüze gelebilir. Hızlı düşünmeye, hızlı karar almaya daha açık olduğunuz bir zaman. Özellikla haftanın ilk yarısında hızlıca kestirip atmamaya, sakin düşünmeye, daha sakin harekete geçmeye çalışın.

Zira agresyon ve acelecilik, bazı ilişkilerde zıtlaşma ve kopuşu getirebilir. Mars retrosu bu haftadan itibaren bitiyor. Bu ise size daha çok harekete geçme, başarma ve kazanma isteğini getirecek, hırsı arttıracak. Bu sayede iş hayatında önemli ve sağlam başarılar elde edebilirsiniz. Keza bu haftanın yüksek enerjisini, işinize, sorumluluklarınıza yöneltmeye çalışırsanız maddi kazançlar elde edebilirsiniz. Sınavlar, işle bağlantılı eğitimler, sınav sonuçları gündeminizde olabilir. Bir sorumluluğunuzu başarıyla teslim edebilir, tamamlayabilirsiniz. Diyet, spor, sağlıklı beslenme ve estetik değişimler gündeminizde olabilir. Bu hafta hepsi için uygun ve destekleyici bir gökyüzü varken, bu fırsatı değerlendirebilirsiniz. Hafta sonu Güneş Yay burcuna geçerek finansal konulara odaklanmanızı sağlayacak. İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumları (16 - 22 Kasım) Bu hafta odağınız ve hedefiniz fırsatları değerlendirme üzerine olmalı. Zira gökyüzü etkileriyle hem iş hem özel hayatınızda farklı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Adım atmaya, şansınızı denemeye, cesaret göstermeye çalışın. Şansınızı deneme üzerine attığınız küçük adımlar, büyük fırsatlarla size geri dönebilir. İş arama süreçleri içinde olanlar için destekleyici ve güzel bir hafta.

İstediğiniz sonuçlara ulaşabilirsiniz. Duygusal ilişkilerde ise beklentilerinizi bulmaya, isteklerinize göre ilişkileri yönetmeye odaklanabilirsiniz. Keyfi hareket edebilir, ilişkilerde tutku ağırlıklı yol alabilirsiniz. Bazı İkizler burçları özellikle haftanın ilk yarısında geçmiş ilişkiler, geçmiş deneyimler içinde olabilir; geçmişi atmakta zorlanabilir. Fakat geçmişi içinizde yaşatmak, canlı tutmak, yeninin gelmesini engelleyecektir. Özdeğeri koruma zamanı. Sağlıkla ilgili hassasiyetlere açık bir zaman. İnsanlarla yakınlığınıza dikkat edin. Hafta sonu Güneş Yay burcuna geçerek yaklaşık bir ay boyunca her türlü ikili ilişkileri ana gündeminiz haline getirecek. Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumları (16 - 22 Kasım) Bu hafta ilişkiler, yaşamdan keyif alma, arzu ve istekleriniz karar alma ve yaşamı yönetme noktalarında daha baskın olacak. Özellikle haftanın ilk yarısında kendi duygu ve isteklerinizle hareket edebilir, bazı ilişkilerde ipleri elinize alabilir, bazı ilişkilerin geleceğini belirleyebilirsiniz. Bu süreçte bir ilişki başlatma veya teklif götürme adına adımlar atabilirsiniz.

Mars retrosu artık tamamen biterken, daha sağlıklı enerjilerin hakim olduğu bir haftada olacağız. Yaşam kalitenizi arttırmaya odaklanacağınız günlerdeyiz. Bu süreçte sağlıklı beslenme, zararlı alışkanlıkları azaltma veya tamamen çıkarma, diyet programları gündeminizde olabilir. Hepsi için oldukça güzel bir zaman. Bugünlerde ilahi adalet durumlarıyla karşılaşabilirsiniz. Dilek ve dualarınız kabul olabilir. Nasibinize güvenmek, tevekkül her zamankinden önemlidir. Yaşamla inatlaşmak ve henüz gerçekleşmeyen isteklerinizi takıntıya çevirmek süreci yanlış yönetmenize neden olabilir. Bazı Yengeçler için ciddi ilişkiler, sağlam potansiyelli ilişki fırsatları, ilişkilerde ciddileşme adımları söz konusu olabilir. Yeni Ay'ın etkileri... Kasım Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumları (16 - 22 Kasım) Bu hafta özel hayatınız ve kariyerinizle ilgili ani kararlar, ani netleşmeler içinde olabilir; beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Aklınızdan geçen anlık düşünceler, dilekler aniden önünüze gelebilir. Fakat negatif enerji ve karamsarlık da farklı aksilikleri hazırlayabilir. Bu yüzden iç huzuru korumaya, negatif enerjili ortamlardan ve insanlardan arınmaya çalışın.

Haftanın ilk yarısında ev kazalarına dikkat etmeli, değerli eşyalarınızı daha iyi muhafaza etmelisiniz. Aile üyelerinin yaşamında şaşırtıcı değişimler olabilir. İş hayatında ise yeni anlaşmalar, iş görüşmeleri ve toplantılar içinde olabilirsiniz. Bu hafta göstereceğiniz performans, kuracağınız ilişkiler ve tavrınız, görüntünüz, iletişiminiz mesleğiniz adına daha önemli olacak. Profesyonel tavrınız ve zekanızla pek çok işten başarıyla çıkabilirsiniz. Kendi işini yapan Aslanlar çalışan alma, çalışanların görev paylaşımlarını düzenleme, içerik düzenleme ve iş yeri yenileme konularıyla ilgilenebilir. Bir eğitimi tamamlayabilir, bir kurstan mezun olabilir, sınavlarınızı verebilirsiniz. Başak Burcu Haftalık Burç Yorumları (16 - 22 Kasım) Bu hafta kendi istek ve hedeflerinize odaklanıp kendi düşüncelerinizin arkasında durma zamanı. Adım atmaktan, şansınızı denemekten çekinmeyin. Kendi fikirlerinizi dile getirin. Akılcı riskler, büyük başarıları getirebilir. Bu ise iş hayatı gibi finansal alanda da ortaya çıkabilir. Para yönetiminde göstereceğiniz akılcı hamleler size kazanç olarak geri dönecektir. Eski eşyalarınızı elden çıkarabilir, satış konularında başarılı olabilirsiniz. Müşteri ve danışan odaklı işler yapan Başak burçları bu hafta daha çok kazanç sağlayabilir. Haftanın etkileriyle görüntünüzle ilgili değişiklik yapma isteği içinde olabilirsiniz. Bu noktada radikal ve uçlarda değişimler sonrasında sizi memnun etmeyebilir. Fakat abartılardan kaçan ufak değişiklikler motivasyonunuzu yükseltebilir, memnun kalabilirsiniz.

Hafta ortasında uzun süredir beklediğiniz haber gelebilir. Araçlarla ilgili alım-satım konularında gelişmeler olabilir. Teknolojik aletlerde arızalanma, tadilat ve yenileme olası. Hafta sonu daha keyifli enerjiler içinde olacaksınız. Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumları (16 - 22 Kasım) Bu hafta görüntünüzle ilgili değişikliğe gidebilir, estetik müdaheler ve tarz değişikliği içinde olabilirsiniz. Yüklü harcamalar yapabilir, alışveriş ile rahatlamaya çalışabilirsiniz. Finansal konularda dengeyi kaçırmamaya dikkat edin. Özellikle haftanın ilk yarısında bazı ilişkilerde karar veriyor, seçim yapıyor olabilirsiniz. Bazı ilişkilerin süreçlerini sizin kararlarınız ve tavırlarınız belirliyor olacak. Bu yüzden bu hafta ilişkilerde doğru seçimler içinde olmaya, ilişkilere objektif baktığınızdan emin olmaya, olgunluğu korumaya gayret edin. Geçmiş deneyimlerden ders çıkararak, kendinizi geliştirmeye çabalayarak yol almalısınız. Alma-verme dengesinin sağlam olduğu ilişkiler bu hafta ileriye dönük adımlara gidebilir. Karşınızdaki kişilerden beklediğiniz teklifi alabilirsiniz.

Evliliklerde ise finansal planlar, ortak harcamalar ve maddi destekler gündemde olabilir. İş hayatında verdiğiniz emeklerin ve çalışmanın karşılığını alabilirsiniz. Çalışma ortamında, mesleğinizde öne çıkabilirsiniz. Bu hafta keyfi istekler ile hayatın gerçekleri, sorumluluklar arasında denge kurmalısınız. Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumları (16 - 22 Kasım) Bu hafta özellikle haftanın ilk yarısında beklenmedik gelişmelerle, iyi veya kötü sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bazı insanlardan şaşırtıcı tavırlar görebilir, bazı kişilere daha farklı yaklaşabilirsiniz. İnsanlara, topluma göre hareket etmeyi bırakabilir; kendi isteklerinizin ve planlarınızın doğrultusunda ilerleyebilirsiniz. Nitekim haftanın enerjileriyle bu tavır çok daha sağlıklı olacaktır. Bazı birlikteliklerin, ortaklıkların ve dostlukların geleceği sizin kararlarınıza bağlı olacaktır. İlişkileri yönetebileceğiniz bugünlerde, teklif götürmek, adım atmak istediğiniz durumlarda aksiyona geçebilirsiniz. Sağlık konularıyla ilgili bir süredir devam eden zorlanma, hassasiyet bu haftadan itibaren son bulabilir. Kemikler, dişler, cilt ve başla ilgili rahatsızlıklarda tedaviler sonuç verebilir.

Salı günü ve civarında elinizde olmayan koşulları yönetme adına çabalamamak, kaderi ve nasibi unutmamak gerek. Geçmişte sizi yaralamış, adaletsiz durumları yaşatmış kişilerden ilahi adaleti hatırlatacak haberler alabilirsiniz. Yeni Ay'ın etkileri... Kasım Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları Yay Burcu Haftalık Burç Yorumları (16 - 22 Kasım) Bu hafta size yük gelen, sıkıntı veren konuları sonuçlanmalara bağlıyor, harekete geçiyor olacaksınız. Oldukça hareketli ve yoğun bir hafta geçirebilirsiniz. Pek çok şeye yetişmeye çabalayabilir, karmaşık durumları çözebilirsiniz. Stres ve panik durumlarına, aceleci olmamaya özellikle haftanın ilk yarısında dikkat edin. İş hayatında ileriye yönelik girişimler ve yatırımlar gündeminizde olabilir. Beklemediğiniz tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Bir süredir iş hayatında problem yaşayan, istifa düşünen Yaylar bu hafta karar verebilir, aksiyona geçebilir. Arkadaşlık ve sosyal ilişkilerde gerçek değer ve gerçek dostluk önem kazanabilir. Bazı ortamlar ve insanlar, yalnız hissettirebilir. Eski dostlarınızı, eski ortamlarınızı özleyebilirsiniz. Hafta içinde enerjiniz ve ruh haliniz değişken olsa da hafta sonu Güneş'in sizin burcunuza geçişiyle yaklaşık bir ay boyunca daha canlı, neşeli ve özgüvenli olacaksınız. Sağlıkla ilgili hassasiyetler de hafta sonundan itibaren sonlanmaya başlıyor olacak.

Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumları (16 - 22 Kasım) Bu hafta geçmişteki kişilerden dönüşler olabilir, eski dostlardan haber alabilirsiniz. Ayrıl-barış ilişkiler gündeme gelebilir. Bazı ilişkilerde dengeler aniden değişebilir. İnsanların duygu ve düşüncelerini anlamaya daha çok önem verebilir, kişileri sorgulayabilir, gerçek düşüncelerini okumaya çalışabilirsiniz. Fakat aşırı sorgulama ve şüphecilik, güvensizliği çalıştırabilir. Hafta boyunca şartları zorlamamaya, düşünce ve tavırlarınızda aşırılıklara kaçmamaya gayret edin. İş hayatında aldığınız eğitim ve kursların faydasını görebilir, eğitimini aldığınız alanlarda iş bulabilirsiniz. Nitekim bu hafta iş hayatında cesaret göstermekten çekinmemelisiniz. Teknolojik aletler, araçlarla ilgili harcamalar yapabilir, alım-satım konularında sonuçlanma elde edebilirsiniz. Bazı Oğlak burçları görüntüsüne daha çok önem verebilir, estetik değişikliklere gitmek isteyebilir. Kadınlarla ilişkilerde zıtlaşma, uyumsuzluk gibi durumlara dikkat. Uzlaşma sağlamak istediğiniz durumlarda haftanın ikinci yarısını değerlendirin.

Kova Burcu Haftalık Burç Yorumları (16 - 22 Kasım) Bu hafta evinizde değişiklikler yapabilir, fazlalıklardan kurtularak rahatlayabilir, evin enerjisini değiştirecek farklılıklara gidebilirsiniz. Aynı zamanda küçük tadilatlar da olabilir. Sabitlikte direnmek bu hafta zorlukları getirecek, değişime gitmek ise haftayı daha başarılı geçirmenizi sağlayacak. Bu sebeple bu hafta inatçılıktan ve sabit fikirlilikten daha fazla kaçınmalısınız. Hafta içinde insanlardan alacağınız fikir ve destekler, daha doğru yol almanızı sağlayabilir. Ruhsal, spiritüel destekler faydalı olabilir. Süregelen ilişkilerde partnerden bir teklif alabilir, ortak kararlara gidebilirsiniz. Sorunlu ilişkilerde ise dengeyi korumak, şartları zorlamamak, içe dönüp negatif enerjiden arınmak daha faydalı olacaktır. Elinizde olmayan koşullara ilahi sisteme, zamana bırakmalısınız. Hafta başında zaman zaman oluşan gerilim ve iç huzursuzluk, hafta sonuna doğru kayboluyor olacak. Cumartesi günü Güneş'in Yay burcuna geçişiyle pek çok ilişkide daha güçlü ve pozitif enerjiler hakim olmaya başlayacak. Yaklaşık bir ay sürecek bu transit, sosyalleşmeyi ve yeni insanları da getiriyor olacak.