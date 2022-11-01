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Yeni telefon almanıza gerek yok! Telefon ekranındaki çizikler nasıl yok edilir? Tüm çizikleri silip süpürüyor

01.11.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Telefon fiyatları her geçen gün artıyor. Bu nedenle elimizdeki telefonların bakımına ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Ancak telefon ekranlarının oldukça hassas olmaları kolayca çizilmelerine neden oluyor. Bu durumdan şikayet eden kişiler telefon ekranındaki çizikler nasıl yok edilir? diye araştırmalar yapıyor. İşte telefon çiziklerini geçirecek etkili yöntemler...

Yeni telefon almanıza gerek yok! Telefon ekranındaki çizikler nasıl yok edilir? Tüm çizikleri silip süpürüyor

Teknolojik aletler pahalı olmalarına rağmen çok kolay bozulabiliyorlar. Tablet, telefon ekranının çizilmesinden dolayı birçok kişi bu aletlerini kullanamayacak hale gelebiliyor. Ancak telefon ekranındaki çizikleri yok etmek için basit bir yöntem bulunuyor. Tek malzeme ile tüm çizikleri çıkartabilmeniz mümkün.

TELEFON EKRANINDAKİ ÇİZİKLER NASIL YOK EDİLİR?

DİŞ MACUNU

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Telefon ekranındaki çiziklerden şikayetçiyseniz telefonu değiştirmeden önce diş macunu hilesini deneyin. Çiziklerden kurtulmak için ilk önce tüyleri, tozu, yağları vb. çıkarmanız gerekiyor. Bu nedenle ekranınızı yumuşak bir bezle temizleyin. Jel olmayan bir diş macunu seçin ve bezle ekrana çok az bir miktar koyun ve ardından parlatın. Nemli bir bezle çizik üzerinde deneyin. Çok derin olmayan çizikleri kaybolduğunu göreceksiniz

KARBONAT VEYA PUDRA

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2 yemek kaşığı karbonatı bir kaba dökün. Üzerine bir yemek kaşığı su ekleyin ve güzelce karıştırın. Karışım krem kıvamına geldiğinde hazır demektir. Daha sonra bu karışımdan az miktarda alın ve çizik olan yere yavaşça sürün. Eğer çizik hoparlörlerin olduğu yere yakınsa daha dikkatli olun çünkü karışım hoparlörün deliklerini kapatabilir. Sürme işlemi bittikten sonra yaklaşık 10 dakika kadar bekleyin ve peçete veya çizik oluşturmayacak bir bezle ekranı temizleyin. Ufak çiziklerin kapandığını göreceksiniz. Aynı işlemi pudra ile de yapabilirsiniz.


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