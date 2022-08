Yeni trend alarm veriyor! Kaşını boyadığı için canından oluyordu, Anafilaktik şok nedir?

Kaşlar duygularımızı ve ifadelerimizi karşı tarafa daha iyi yansıtabilmemiz önem taşıyorlar. Her sene kaş modasında değişimler yaşanıyor. Bu sene kaşların renginin daha açık olmasının moda olmasıyla birlikte birçok kadın kaşlarının rengini açıyor ve boyuyor. Coventry'den 31 yaşındaki Michelle Clarke, kuaförde kaşlarını boyattıktan sonra kaşlarının tamamen düştüğünü ve anafilaktik şoka girdiğini belirtti.

“BİR DAHA ASLA YAPTIRMAYACAĞIM”

Michelle, renk tonu uygulanmadan önce kaşlarına ağda yaptırdığını ve bunun boyanın vücuduna hızla girmesine izin verdiğini belirtti. Boya ve ağda nedeniyle yüzünün o kadar şiştiğine ve boyutunun 'iki katına' çıkmasına neden olduğuna inanan Michelle, "O zamandan beri kaş ağdası ve boya almadım. Bir daha asla yaptırmayacağım. Bir canavara benziyordum. Kaşlarım kırmızı, kızgın ve gerçekten uyuz gibiydi " diyor.

“BİR HAFTA BOYUNCA EVE KAPANDIM”

"Kaşımın altında etli deri ile kabarcıklı, kabaran bir cilt bırakıyordu. Cildimin katmanlarını tamamen yakmıştı. Çok şişmiş, uyuz ve korkunç olduğum için Fil Adam'a benziyordum. Bir hafta boyunca eve kapandım. Kesinlikle berbattı."

ALERJİK REAKSİYONLAR İÇİN 48 SAAT BEKLEMEK ÖNEMLİ

Altı hafta iyileşme sürecinden sonra kaşları yeniden uzayan Michelle, bir yama testinin sonuçları için en az 48 saat beklemenin farkındalığını artırmak ve güzellik uzmanlarının doğru tedavi sırasını bilmesini sağlamak amacıyla yaşadığı sıkıntı hakkında konuştu.

SOLUNUM YOLLARI KAPANMAYA BAŞLAMIŞTI

"Arkadaşımla dışarıdaydım ve solunum yollarım kapanmaya başladı, bu yüzden hastaneye götürüldüm ve solunum yollarımı tekrar açmak için bana bir enjeksiyon yapmak zorunda kaldılar ve anafilaktik şoka girdiğimi söylediler. Hayatımda öleceğimden gerçekten korktuğum tek zamandı, bu benim en yakın ölüm deneyimimdi."

KANADI VE DÖKÜLDÜLER

“Derim kanamaya başladı ve ardından kaşlarım düştü. Kıllar uzamaya çalışıyordu ama kabuklar her döküldüğünde, kıllar da onunla birlikte çıkıyordu. Bu yüzden yaklaşık üç ila dört hafta boyunca kaşlarım yoktu. Oldukça uzun bir süreçti" diyor. “Kaşlarım rengi açıktı ve onları yaptırmamın sebebi her gün onları çizmeme engel olmaktı. Kuaförden öylece kalkıp gidebilirdim, oysa bunun tam tersi bir etkisi oldu.” Michelle'in kaşları yaklaşık sekiz ila on hafta sonra tamamen normale döndü ve şimdi deneyimi hakkında farkındalık yaratıyor.

ANAFİLAKTİK ŞOK NEDİR?

Anafilaksi; vücudun bazı alerjenlere karşı gösterdiği, ölümcül olabilen alerjik reaksiyona verilen isimdir. Alerjen madde ile temastan saniyeler sonra ortaya çıkarak çok hızlı bir şekilde şiddetlenebilir. Anafilaksi, kişinin bağışıklık sisteminin alerjen maddeye aşırı şiddetli bir şekilde tepki göstermesi şeklinde ortaya çıkar. Vücuda alerjenin girmesiyle bağışıklık sistemi, kan dolaşımına çok yüksek miktarda kimyasal gönderir. Bu durum aynı anda birçok organı etkileyebilir ve kişi anafilaktik şoka girebilir