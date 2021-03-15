Yeni Volkswagen Golf Türkiye'de! İşte yeni Volkswagen Golf fiyatları

Yeni Volkswagen Golf Türkiye'de merakla beklenen otomobillerden biriydi. Yıllardır Türkiye'deki tüketicilerle buluşan Volkswagen Golf serisinin yeni modeli için artık fiyatlar belli oldu. Volkswagen, 2021 Volkswagen Golf'ün fiyatlarını resmen açıkladı.

YENİ VOLKSWAGEN GOLF ÖZELLİKLERİ

Volkswagen Golf'ün fiyatına geçmeden önce, bazı özelliklerinden bahsedelim. Otomobil, 4284 mm uzunluğa, 1456 mm yüksekliğe sahip. Bunun yanında otomobilin aks mesafesi 2636 mm olarak listeleniyor. Dış tasarımında klasik hatlarını mümkün olduğunca koruyan yeni Volkswagen Golf, en büyük farklılığı ise iç tasarımında yaşıyor. Golf 8 de 10 inç büyüklüğünde bir dijital gösterge paneli ve 8.25 inç büyüklüğünde bir bilgi eğlence sistemi bulunuyor. Üç kollu bir direksiyon ile bizleri selamlayan yeni model, kablosuz şarj ünitesine de sahip. Bunun yanı sıra, birçok teknolojik değişim de Golf'ün kokpitinde bulunuyor.

2021 VOLKSWAGEN GOLF DONANIM SEÇENEKLERİ

2021 Volkswagen Golf, Türkiye'ye Impression, Life, Style ve R Line olmak üzere 4 farklı donanım paketiyle geliyor. Kaputun altında ise benzinli 1.0 litrelik TSI motora ek olarak, 1.0 litrelik eTSI ve 1.5 eTSI motor seçenekleri bulunuyor. eTSI motorlar, ''e'' harfinden de çıkarabileceğiniz üzere yarı hibrit bir sisteme sahip. Manuel şanzıman seçeneği sadece 1.0 TSI Impression seçeneği ile sunuluyor.