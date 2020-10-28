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Yeni yasaklar mı geliyor? Kritik Bilim Kurulu toplantısı bugün

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 10:02 | Son Güncelleme

Son günlerde Türkiye genelinde artan koronavirüs vakaları sonrası 'Yeni yasaklar mı geliyor?' sorusunun yanıtı merak edilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yapılacak. Kritik toplantıda özellikle İstanbul'da artan vaka sayıları nedeniyle yeni kararların alınması bekleniyor.

Yeni yasaklar mı geliyor? Kritik Bilim Kurulu toplantısı bugün

Koronavirüse karşı yeni yasaklar mı geliyor? Kritik sorunun yanıtı için tüm Türkiye bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısına kilitlendi.

Özellikle İstanbul'da vak sayısının hızla artması sebeiyle kritik toplantıda yeni kararların alınması bekleniyor.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 19.00'da alınan kararları açıklayacağı belirtildi.

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARI ENDİŞE YARATMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı "İstanbul'da vaka sayıları, Türkiye genelindeki toplam vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır. Bu tablo ülke ortalamasından en az iki kat endişe vericidir. Risk, mevsim şartları sebebiyle giderek artacaktır" açıklama sonrası Bilim Kurulu toplantısının İstanbul'da yapılması kararı alınmıştı.

BİLİM KURULU ÜYESİ KARA BUGÜNE İŞARET ETMİŞTİ

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da yeni kararlar için yapılacak Bilim Kurulu toplantısını işaret etmiş "Yeni önlemler de olabilir, rakamlara göre, gidişata göre konuşulacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

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