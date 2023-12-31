YENİ YIL MESAJLARI 2024! Eşe, dosta, arkadaşa, sevgiliye en güzel, komik ve anlamlı yılbaşı mesajları ve yeni yıl dilekleri

2024 yeni yıl mesajları günün en çok araştırılan konusu oldu. Resimli, kısa ve uzun seçenekleriyle WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter ve Facebook gibi platformlardan paylaşımda bulunmak isteyen kişiler yılbaşı mesajlarına dair araştırmalarına hız kaybetmeden devam ediyor. Sevgiliye, eşe, arkadaşa gönderilebilecek en güzel yeni yıl dilekleri ve resimli 2024 yılbaşı mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

RESİMLİ YENİ YIL MESAJLARI

2024 yılının sna ve tüm sevdiklerine mutluluk, başarı ve sağlık getirmesini diliyor, ailene saygılarımı ve iyi dileklerimi sunuyorum. Mutlu yıllar.

2024'de de hiç ümitsiz kalmaman ve kurduğun tüm düşlerin gerçekleşmesi dileğiyle. Seni seviyorum.

Yeni yılın bir önceki yılın tatsız anılarını silmesi dileğiyle. Başarılar hep seninle olsun. 2023 sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. Mutlu yıllar.

2024 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2024 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle. 2024 herkese mutluluk getirsin. Yeni yılı kutlu olsun.

Yeni yılın kutlu olsun sevgilim! Bu yıl yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Seni seviyorum. Mutlu yıllar...

Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yіne de sevgі dolu nіce yıllara!

Barış, mutluluk ve beraberlik dolu yeni bir yıl için en içten selamlar gönderiyorum sana Yeni yılın kutlu ve mutlu olsun

2024'de sevinçsiz bir günün olmasın. İçinde tükenmeye yüz tutmuş umutlar gün yüzüne çıksın. Tüm dileklerin bir bir gerçekleşsin. Mutlu yıllar!

Hiç hata yapmayan insan genellikle hiçbir şey yapamaz. 2024 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle mutlu yıllar..

Yeni yılda hatalarımızın az, başarılarımızın ise çok olması dileğiyle... Mutlu seneler!

Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle.

Sevgilim 2024 de bizim yılımız olsun. Aşk, sevgi ve tutku dolu yıllar bizimle olsun. İyi ve sağlıklı seneler!

Geleceğin ilk adımı olan yeni yılın sana ve sevdiklerine başarı, mutluluk ve aşk getirmesi dileğiyle. İyi ki varsın. Mutlu seneler diliyorum.

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

Yeni yılda tüm beklentilerinin gerçekleşmesini diliyorum. Başarı ve bol kazançlı bir sene olsun. Mutlu yıllar dostum!

Yeni yılın kellere saç, hastalara ilaç, züğürde para, sıvacıya mala, işsize iş, dişsize diş, olmayana çocuk, üşüyene gocuk, kolaya buz, yemeğe tuz, nazar değmişe hoca, evde kalmışa koca, dırdırcıya akıl, onu çekene sabır vermesini dilerim. Mutlu yıllar.

Bol kahkaha, mutluluk ve sevinç dolu bir 365 gün dilerim. Tüm güzellikler 2024'de seninle olsun. Mutlu yıllar!







