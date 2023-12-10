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    4. Yeni yıl yaklaşıyor! 2024'te aşk ve kariyerde yüzü gülmeyecek burçlar belli oldu

    Yeni yıl yaklaşıyor! 2024'te aşk ve kariyerde yüzü gülmeyecek burçlar belli oldu

    10.12.2023 11:00 | Son Güncelleme:
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    Astrologlara göre bazı burçlar; 2024'te aşk ve kariyer açısından olumsuz bir sürece girecekler. Yeni yıl onlar için pek de şans getirmeyebilir. İşte, 2024'ün en şanssız burçları...

    Yeni yıl yaklaşıyor! 2024'te aşk ve kariyerde yüzü gülmeyecek burçlar belli oldu

    Herkesin aşktan beklentisi farklıdır. Bazı kişiler, hem gönül ilişkileri hem de iş açısından şanslıyken birçok kişi de ne aradığı aşka ne de hedeflediği kariyere ulaşabiliyor. Astrologlara göre bazı burçları 2024 yılında şanssız bir dönem bekliyor.

    BOĞA BURCU

    BOĞA BURCU

    Boğalar aşk açısından pozitif gelişmelerin yaşanacağı bir döneme girecekler. Fakat astrologlar onların iş, kariyer ve finansal açıdan pişmanlık yaşayabileceklerini belirtiyor. Boğalar bu süreçte evlilik planı yapmamalı. Onların 2024'te harcamalarını kısıtlamaları gerekebilir.

    AKREP BURCU

    AKREP BURCU

    Akrep burcu insanı tutkuludur. Deyim yerindeyse romantik bir ilişki onlar için biçilmiş kaftan. Akrepler, içsel anlamda keşif yapacakları bir döneme giriyorlar. Astrologlar eski partnerini takıntı haline getiren kişilerin, yeni aşkları kaçıracağı konusunda hem fikir. Akrepler bu uyarıyı göz önünde bulundurmalı ve kariyerlerinde poızitif gelişmeler yaşamak için canla başla çalışmalı.

    BALIK BURCU

    BALIK BURCU

    Astrologlara göre Balık burcu insanı 2024 yılında ekonomik anlamda rahatlayacak. Fakat geçmişte bıraktıkları aşklar tekrar önlerine çıkabilir. Aşkın son derece karışık bir mevzu olduğunu belirten astrologlar, yaşanılanları iyi analiz etmeleri gerektiğini belirtip uyarıda bulundu. Balık burcu insanının gelişmeleri izleyerek değerlendirmede bulunması gerekebilir.

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