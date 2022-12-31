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  4. Yeni yıla girmeden önce AK Parti'den çok konuşulacak paylaşım! 'O sırada muhalefet' yazıp duyurdular

Yeni yıla girmeden önce AK Parti'den çok konuşulacak paylaşım! 'O sırada muhalefet' yazıp duyurdular

31.12.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın son gününde AK Parti sosyal medya hesabından 2022 yılında yapılan icraatların yer aldığı bir video paylaşıldı. İcraat videosunun ardından AK Gençlik sosyal medya hesabından 'O sırada muhalefet' notuyla paylaşılan bir diğer videoda ise muhalefet kanadının söyledikleri ve yapılanlar karşılaştırıldı. Paylaşımlar sosyal medyada oldukça ses getirdi.

Yeni yıla girmeden önce AK Parti'den çok konuşulacak paylaşım! 'O sırada muhalefet' yazıp duyurdular

Yılın son gününde AK Parti'nin Twitter hesabından paylaşılan videolar sosyal medyada gündem oldu. '2022 yılında neler yaptık? Başlasın Türkiye Yüzyılı…' notuyla paylaşılan videoda yıl içerisinde yapılan icraatlar yer aldı. 'Türkali-1'de akış testi, yerli ve milli seyir füzesi 'Çakır', temel gıdada KVD'nin yüzde 1'e inmesi, Akıncı'dan irtifa rekoru, İhracatta rekor serisi, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı, Karadeniz'de 58 milyar metreküp yeni doğal gaz rezervi ve EYT düzenlemesi' gibi icraatların yer aldığı video binlerce kez görüntülendi.

AK Gençlik sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise 'O sırada muhalefet' notu düşüldü. Paylaşılan ikinci videoda muhalefet tarafından söylenenler ve yapılanlar karşılaştırıldı. Sosyal medyada gündem olan videolar birçok kullanıcı tarafından da paylaşıldı.


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ak parti muhalefet video

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