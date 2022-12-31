Yeni yıla girmeden önce AK Parti'den çok konuşulacak paylaşım! 'O sırada muhalefet' yazıp duyurdular

Yılın son gününde AK Parti'nin Twitter hesabından paylaşılan videolar sosyal medyada gündem oldu. '2022 yılında neler yaptık? Başlasın Türkiye Yüzyılı…' notuyla paylaşılan videoda yıl içerisinde yapılan icraatlar yer aldı. 'Türkali-1'de akış testi, yerli ve milli seyir füzesi 'Çakır', temel gıdada KVD'nin yüzde 1'e inmesi, Akıncı'dan irtifa rekoru, İhracatta rekor serisi, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı, Karadeniz'de 58 milyar metreküp yeni doğal gaz rezervi ve EYT düzenlemesi' gibi icraatların yer aldığı video binlerce kez görüntülendi.

2022 yılında neler yaptık?

Başlasın Türkiye Yüzyılı… pic.twitter.com/3jxh5UfDOC — AK Parti (@Akparti) December 31, 2022

AK Gençlik sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise 'O sırada muhalefet' notu düşüldü. Paylaşılan ikinci videoda muhalefet tarafından söylenenler ve yapılanlar karşılaştırıldı. Sosyal medyada gündem olan videolar birçok kullanıcı tarafından da paylaşıldı.



