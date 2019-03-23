Yeni Zelanda’daki iki cami ziyarete açıldı

Radyo Yeni Zelanda’nın (RNZ) haberine göre, 15 Mart Cuma günü yaşanan terör saldırısı sonrasında başlattıkları incelemeyi tamamlayan güvenlik birimleri, Al Noor ve Linwood camilerini yöneticilere teslim etti.

Yaklaşık bir hafta boyunca polis kordonu altında kalan ve 42 kişinin hayatını kaybettiği Al Noor camisinin yerel saatle ile 11’de (TS 01:00) cami yönetimi ve Müslüman liderlerden oluşan bir grup tarafından devralındığı bildirildi.

Dean’s Bulvarı'ndaki Al Noor camisini devralan gruba, Yeni Zelanda Emniyet Müdür Yardımcısı Wally Haumaha’nın eşlik ettiği açıklandı.

LİNDWOOD CAMİSİ DE YÖNETİME DEVREDİLDİ

Polisin başlattığı olay yeri incelemesinin sona ermesiyle terör saldırasına hedef olan Linwood Camisi de yöneticiler tarafından devralındı. Cami İmamı Alabi Lateef Zirullah ve cami yöneticilerinin yaklaşık bir hafta boyunca kapalı kalan camiyi öğleden sonra polisten teslim aldığı belirtildi.

CAMİLER ZİYARETE AÇILDI

Tüm dünyada tepki uyandıran terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin de yaralandığı Al Noor ve Linwood camilerinin ne zaman ibadete açılacağı henüz bilinmiyor. Ancak cami yönetimlerine teslim edilen ve tam onarıldığı belirtilen iki caminin de ziyarete açıldığı duyuruldu. Fotoğraf çekimine izin verilmeyen ziyaretlerin 15 kişilik gruplar halinde yapılabildiği aktarıldı.

(AA)

