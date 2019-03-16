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Yeni Zelanda'daki katliamı öven Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 14:34 | Son Güncelleme

Antalya'da, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını övdüğü iddia edilen "Ekşi Sözlük" yazarı tutuklandı!

Yeni Zelanda'daki katliamı öven Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood camilerine cuma namazı sırasında düzenlenen ve 49 kişinin şehit olduğu terör saldırısını övdüğü öne sürülen "Ekşi Sözlük" yazarı hakkında inceleme başlatılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmada, şüpheli A.A'nın Antalya'nın Alanya ilçesinde olduğu tespit edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla şüpheli gözaltına alındı. A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı ulusal basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan “mukemmeligindayanilmazhafifligi” rumuzlu bir web sitesi kullanıcısının Yeni Zellanda’daki camilere yapılan saldırıdan sonra “Videoyu izlerken Türkiye’ye gelip bu Cuma camileri temizlese diye iç geçirdim” paylaşımı ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Paylaşımının görülmesi üzerine yapılan çalışmalarda; şahsın Antalya ili Alanya ilçesinde ikamet eden A.A olduğu tespit edilmiş, aynı şahıs 16.03.2019 günü saat 01.00 sıralarında ikamet ettiği adreste gözaltına alınmış, hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır."

KATLİAMA DESTEK VERMİŞTİ

Ekşi Sözlük'te terör saldırısının hemen ardından açılan "Yeni Zelanda'da camiye saldırı" isimli başlığa yazı yazan, Mukemmeligindayanilmazhafifligi rumuzlu kullanıcı, "Videoyu izlerken keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camiileri temizlese diye iç geçirdim" diyerek katliama destek vermişti.

dg

AA

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Anahtar Kelimeler:
Ekşi Sözlük Antalya Yeni Zelanda

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
ekşi sözlük neden kişisel bilgilerini paylaşıyorsun adamın hani nerede senin düşünce özgürlüğün. bence tüm yazarlar hesaplarını iptal etmeli.
devletimiz var olsun insallahhhh icimin yaglari eridi
Baksan çocuktur. Sosyal medyada herkes aslan kesiliyor çünkü. Ama her hatanın bedeli vardır. Bu konuda insanlar ciddi eğitimden geçmeli. Ortam internet olunca her şey serbest değil!
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