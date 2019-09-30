HABER

Yeni Zelanda'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 05:41 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası'ndaki Tararua Ranges bölgesinde eğitim uçuşu sırasında düşen küçük uçaktaki pilot ve öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, dün akşam saatlerinde Paraparaumu kasabasındaki havalimanına inmesi beklenen ancak radardan kaybolduğu açıklanan Tecnam tipi eğitim uçağının enkazına sabah saatlerinde ulaşıldı.

Helikopterlerle havadan yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde Tararua Ranges bölgesindeki ormanlık alana düştüğü belirlenen uçakta bulunan pilot ve öğrencisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Arama Kurtarma Görev Koordinatörü Keith Allen, kazanın kötü hava şartlarından kaynakladığını tahmin ettiklerini söyledi.

Polis, düşen uçakla ilgili soruşturmanın Yeni Zelanda Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yürütüleceğini açıkladı.

Antalya'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandıAntalya'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandı
İzmir polisinden dev operasyon! Miktar tam 1 ton!İzmir polisinden dev operasyon! Miktar tam 1 ton!
Manisa'da büyük yangın!Manisa'da büyük yangın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eğitim uçağı Yeni Zelanda

En Çok Okunan Haberler

Yatakta olay pazar pozu! Eliyle kapadı

Yatakta olay pazar pozu! Eliyle kapadı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Erdoğan, İstanbul'da alışveriş yaptı! İşte o kareler

Erdoğan, İstanbul'da alışveriş yaptı! İşte o kareler

12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir polisinden dev operasyon! Tam 1 ton uyuşturucu ele geçirildi!

İzmir polisinden dev operasyon! Miktar tam 1 ton!

Manisa'da büyük yangın! Ekipler seferber oldu!

Manisa'da büyük yangın!

Adana'da acı olay! Polis gerçeği annesine söyleyemedi!

Polis acı gerçeği söyleyemedi!

Ankara'da büyük gerginlik! Yaralı çocuğa yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Bursa'da korkunç kaza kamerada! 5 kişiyi altına alıp markete daldı!

5 kişiyi altına alıp markete daldı! Korkunç kaza kamerada!

Lünaparkta dehşet! Kızının gözleri önünde kurşun yağmuruna tuttular!

Lünaparkta dehşet! Kızının gözleri önünde kurşun yağmuruna tuttular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.