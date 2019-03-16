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Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 01:08 | Son Güncelleme

ABD'nin başkenti Washington'da cuma namazı kılan Müslümanlar, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi - Amerika Diyanet Merkezi'nde saldırıda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Filistin asıllı ABD vatandaşı Kerim el Sayed: - "ABD'deki Müslümanların yasal olarak silahlanması ve kendi camilerini korumalarının zamanının geldiğine inanıyorum"

WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington'da cuma namazı kılan Müslümanlar, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi.

Washington DC İslam Merkezi'nin imamı, cuma hutbesinde konuya ilişkin değerlendirmede bulunarak saldırıyı kınadı.

Cami cemaatinden Mali vatandaşı Ahmed Sirajj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslümanların saldırının acısını derinden hissettiklerini belirterek, "Birbirimizi sevmeli, birbirimize uyum sağlamalı, nefret değil, huzur vermeliyiz." ifadesini kullandı.

- "Cuma namazına endişeyle geldim"

Filistin asıllı ABD vatandaşı Kerim el Sayed de saldırıya ilk başta inanamadığını, özellikle Yeni Zelanda gibi sakin bir ülkede gerçekleşmiş olmasına anlam veremediğini söyledi.

ABD'de yaşayan bir Müslüman olarak sık sık bu tarz saldırılara maruz kalma ihtimalinin aklına geldiğini kaydeden Sayed, "Bu cuma namazına bile endişeyle geldim. Her zaman duyuyoruz ama fiziksel olarak orada olmak sanırım oldukça farklıdır." dedi.

Sayed, Amerikalı Müslümanlar olarak güvenlikleri için ABD Anayasası kapsamında silahlanmaları gerektiğine inanmaya başladığını belirterek, "ABD'deki Müslümanların yasal olarak silahlanması ve kendi camilerini korumalarının zamanının geldiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kötü insanların her zaman ve her ülkede bulunduğuna dikkati çeken Sayed, güvenlik konusunun yanı sıra Müslümanlar olarak İslamofobinin varlığını ve boyutunu daha aktif şekilde anlatmaları gerektiğini vurguladı.

- "Merhamet, her zaman nefretten büyük olmuştur"

Washington'da tıp doktoru olarak görev yapan Mustafa Alam da hangi dinden ve ırktan olursa olsun nefretin her zaman yanlış olduğunu söyledi.

Alam, şunları dile getirdi:

"Merhamet, her zaman nefretten büyük olmuştur. Biz Müslümanlara yapılan saldırılarla başa çıkmamızın yolu budur. Sevgi ve merhametle inancımızın ne anlama geldiğini göstermeliyiz. Umarım ki bu kavramlar nefreti geçersiz kılacaktır. Hiçbir zaman korkmamalıyız. Her zaman cesur ve güçlü olmalı ve inancımızı takip etmeliyiz."

Öte yandan, Yahudi bir Amerikalının cami dışında Müslümanlara destek mesajları taşıyan pankartla beklemesi dikkat çekti.

İsmini açıklamak istemeyen Amerikalı Yahudi, Müslümanların geçen aylarda Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki sinagoga yapılan saldırıdan sonra kendilerine destek çıktığını, şimdi ise sıranın kendinde olduğunu söyledi.

- Türk camisinde gıyabi cenaze namazı

Başkent Washington yakınlarındaki Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) de saldırıda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından hayatını kaybedenler ve aileleri için dua edildi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen silahlı terör saldırısında 49 kişi yaşamını yitirdi.

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