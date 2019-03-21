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"Yeni Zelanda'daki saldırı İslamofobik bir terör saldırısı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 15:59 | Son Güncelleme

BM Irkçılık Özel Raportörü Tendayi Achiume ve BM Afrika Kökenli İnsanlar Çalışma Grubu Başkanı Michal Balcerzak: - "Bir haftadan kısa bir süre önce, beyaz bir üstünlükçü, Yeni Zelanda Christchurch'de iki camiye, 50 kişinin ölümüne ve birçok kişinin yaralanmasına yol açan İslamofobik bir terörist saldırı düzenledi"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Irkçılık Özel Raportörü Tendayi Achiume ve BM Afrika Kökenli İnsanlar Çalışma Grubu Başkanı Michal Balcerzak, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camide 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını, "beyaz ırkın üstünlüğüne inanan birinin İslamofobik bir terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Achiume ve Balcerzak, "21 Mart Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Günü" dolayısıyla ortak yazılı açıklama yaptı.

"Irksal eşitliği sağlamak" ve "ayrımcılığı önlemek için milliyetçi popülist söylemleri kullanmaktan vazgeçmeleri" noktasında devletlere acilen harekete geçme çağrısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir haftadan kısa bir süre önce, beyaz bir üstünlükçü (beyaz ırkın üstünlüğüne inanan biri), Yeni Zelanda Christchurch'de iki camiye, 50 kişinin ölümüne ve birçok kişinin yaralanmasına yol açan İslamofobik bir terörist saldırı düzenledi. Bu trajik olay bize ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve dini nefretin ölümcül olduğunu ve etno-milliyetçi popülizm ve üstünlükçü ideolojilerin sonucunun ırkçı şiddet, dışlanma ve ayrımcılık olduğunu hatırlatıyor."

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Nur ve Linwood camilerine, 15 mart Cuma günü yapılan terör saldırasında 50 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BM İslamofobik bir terör saldırısı" Yeni Zelanda

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