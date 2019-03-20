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Yeni Zelanda'daki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 15:11 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesinde toplanan bir grup öğrenci, saldırıyı kınadı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Erzurum İnsani Yardım Derneği mensubu bir grup öğrenci, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını protesto etti.

Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Ammar Hüseyin Demirhan, geçen hafta cuma namazı vaktinde Yeni Zelanda'daki iki camiye 10 dakika arayla düzenlenen terör saldırısında 50 kişinin şehit edildiği hatırlattı.

Müslüman ya da gayrimüslim, cami ya da başka bir mekanda, masum insanlara karşı yönelik hiçbir saldırının kabul edilemez olduğunu söyleyen Demirhan, Yeni Zelanda'daki terör saldırısının bireysel bir suç olarak görülemeyeceğini dile getirdi.

Demirhan, şunları kaydetti:

"Bu katliamı birkaç kişinin sapkınlığı olarak ele almak, dünyada yükselen ırkçılığı ve farklılıklara olan düşmanlığı okuyamamaktır. Saldırıda tetiği çekenleri de bu saldırı üzerinden herhangi bir plan içinde olanları da en ağır şekilde kınıyoruz. Ocak ayında Global Finance dergisi dünyanın en güvenli ülkelerinin listesini yayımladı. Bu listeye göre Yeni Zelanda ilk 10'a giren ülkeler arasında yer aldı. Ne yazık ki 50 Müslüman'ın katledildiği saldırı, dünyanın en güvenilir ve en yaşanılabilir 10 ülkesinden biri olan Yeni Zelanda'da gerçekleşti."

Demirhan, saldırı öncesi 70 sayfalık ırkçı manifesto yayımlayan terörist Brenton Tarrant'ın, saldırı sonrası Müslüman ve mültecileri suçlayan açıklamalarıyla gündeme gelen Avustralyalı Senatör Fraser Anning ile aynı zihniyetten beslendiğini ifade etti.

Dernek üyesi Soner İzci de katliamda şehit olan bazı Müslümanların hayat hikayelerinden kısa kesitleri kalabalıkla paylaştı.

Konuşmalar sonrası tekbir getiren gruptakiler, "Zalimler için yaşasın cehennem" ve "Kronik iki yüzlü Avrupa" yazılı dövizler ile saldırıya tepki gösterip dağıldı.

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