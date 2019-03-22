HABER

Yeni Zelanda'daki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 13:03 | Son Güncelleme

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan: - "Başta Müslüman Topluluklar Birliği olmak üzere insan hak ve özgürlükleri noktasında vicdan sahibi uluslararası bütün kuruluşları, toplumları, Müslümanları ve İslam'ı hedef alan bu katliama karşı en sert tepkiyi göstermeye davet ediyoruz"

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan, başta Müslüman Topluluklar Birliği olmak üzere insan hak ve özgürlükleri noktasında vicdan sahibi tüm kuruluşları ve toplumları, Yeni Zelanda'da Müslümanları ve İslam'ı hedef alan katliama karşı en sert tepkiyi göstermeye çağırdı.

Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi adına yazılı açıklama yapan ESAM Genel Başkanı Kutan, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik menfur terör saldırısında şehit olan Müslümanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

İslam dünyasının, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığını belirten Kutan, Müslüman toplumlara yönelik baskı ve saldırıların giderek arttığını ifade etti.

Kutan, sırf günah çıkarmadığı, kiliseye ya da tapınaklara gitmediği için inançlarından dolayı Müslümanların cezalandırılmalarının asla kabul edilemez bir durum olduğunu belirterek, "Bu barbar saldırı karşısında Yeni Zelanda ve Avusturalya hükümetlerinin, parlamentolarının ve halklarının göstermiş olduğu hassasiyet bir hakkaniyet göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

- "En sert tepkiyi göstermeye davet ediyoruz"

Kutan, ırkçı emperyalist zihniyetin, Müslümanlara karşı her türlü katliam ve terörü meşru gördüğünün altını çizerek şunları kaydetti:

"Fütursuzca ve planlı şekilde birtakım sembollerle işlenen Yeni Zelanda'daki katliamın psikolojik hali son derece titiz bir şekilde okunmalıdır. Bu menfur hadiseyle yeryüzündeki Müslüman topluluklar, insanlık dışı ve çarpık tarihsel bir zihniyetle karşı karşıya bırakılmak istenmektedir.

Temel insan hakları çerçevesinde bireysel, toplumsal ve küresel inisiyatifi olan kişi, kurum ve devletleri; aklı ve mantığı ortadan kaldıran, kişileri terörize eden kışkırtıcı roller üstlenmiş ırkçı-emperyalist yapılara karşı tavır almaya ve insanlığın geleceği adına sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Başta Müslüman Topluluklar Birliği olmak üzere insan hak ve özgürlükleri noktasında vicdan sahibi uluslararası bütün kuruluşları, toplumları, Müslümanları ve İslam'ı hedef alan bu katliama karşı en sert tepkiyi göstermeye davet ediyoruz."

Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı
Denizde korkutan çekilmeDenizde korkutan çekilme
Bakan Gül, vatman koltuğuna oturduBakan Gül, vatman koltuğuna oturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Rec esam Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi Recai Kutan Yeni Zelanda'daki terör saldırısı

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Altaylı'ya polise hakaretten ceza!

Fatih Altaylı'ya polise hakaretten ceza!

Diyarbakır'da 4 sığına, 1 mevzi tespit edildi! 'Bunu ilk kez gördük'

Diyarbakır'da 4 sığına, 1 mevzi tespit edildi! 'İlk kez gördük'

Son dakika! İzmir'de kahreden kaza: 5'i ağır 20 yaralı

Son dakika! İzmir'de kahreden kaza: 5'i ağır 20 yaralı

15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinde polis aracı yandı!

15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinde polis aracı yandı!

60 yaşında kabusu yaşıyor!

60 yaşında kabusu yaşıyor!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.