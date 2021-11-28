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Yeni Zelandalı milletvekili doğumuna bisikletle gitti

28.11.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Zelanda Milletvekili Julie Anne Genter, doğum sancılarının başlamasının ardından hastaneye bisikletle gitti. Hastaneye varmasından 1 saat sonra doğum yapan Genter, bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Yeni Zelandalı milletvekili doğumuna bisikletle gitti

Yeni Zelanda Milletvekili Julie Anne Genter, sancılarının başlamasının ardından doğumu için hastaneye bisikletle gitti.

Hastaneye varmasından 1 saat sonra doğum yapan Genter, Facebook hesabında yaptığı paylaşımda, "Sancılarım başladığında hastaneye bisiklet sürmeyi planlamıyordum ama olanlar oldu" diye yazdı.

Genter, mensubu olduğu Yeşiller Partisi'nin de ulaşım sözcülüğünü yapıyor. 3 yıl önce bakanlık görevi yürütürken bir önceki doğumunda da hastaneye bisikletle gitmişti.

41 yaşındaki siyasetçi, iyi bilinen bir bisiklet savunucusu.

https://www.facebook.com/JulieAnneGenter/posts/4916210785057860

Amerika doğumlu olan ve 2006 yılında Yeni Zelanda'ya taşınan Genter, hastaneye gitmek üzere eşiyle birlikte bisiklete binmeye karar verdiklerinde, "sancıların o kadar da kötü olmadığını" söyledi.

Genter, "Büyük haber! Bu sabah saat 03.04'te ailemizin en yeni üyesini karşıladık" diye yazdığı Facebook gönderisinde hastane otoparkında çekilmiş fotoğraflarını da paylaştı.

Siyasetçi, bebeğin sağlık durumunun da gayet iyi olduğunu aktardı.

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