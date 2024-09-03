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  4. Yeniden Refah Partisi'nde bir istifa daha! Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz partisinden ayrıldı

Yeniden Refah Partisi'nde bir istifa daha! Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz partisinden ayrıldı

03.09.2024 18:18
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'dan sonra Yeniden Refah Partisi'nde bir istifa haberi de Konya'nın Yalıhüyük ilçesinden geldi. Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve altı meclis üyesi partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Yeniden Refah Partisi'nde bir istifa daha! Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz partisinden ayrıldı

Konya'da Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, partisinden istifa etti. Yılmaz ile birlikte altı meclis üyesi partiden istifa etti.

İSTİFA AÇIKLAMASI YAPTI

Yılmaz istifa açıklamasında şunları kaydetti:
"Kıymetli hemşerilerimizin destekleriyle 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde büyük bir teveccühle Yalıhüyük Belediye Başkanı olarak seçimi kazandık. Çıktığımız bu yolda ortak düşünce ile hareketle halkımızın taleplerine ve çağrılarına her daim öncelik gösterdik. Göreve geldiğimiz günden itibaren hep şeffaf olduk ve ilçemizin durumu ile yaptığımız ve yapacağımız projelerimizi değerli vatandaşlarımızla paylaştık. Gönül akdimize her daim sadık kaldık ve kalmaya devam edeceğiz.

Bizlere kucak açan, sevgisini ve desteğini esirgemeyen hemşerilerimiz için hizmet ve çalışma aşkıyla çıktığımız bu kutlu yolda, hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp; ilçemiz gelişmesi için aşkla, muhabbetle, projelerle gönüllere girerek elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz.

En ince ayrıntısına kadar düşünüp aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde Yeniden Refah Partisi'nden Belediye Başkanı olarak şahsım ve tüm Belediye Meclis Üyeleri de olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayız. Bu kararın ilçemize, ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah Partisi
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