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Yeniden Refah yeni büyükşehir belediye başkan adaylarını duyurdu! Fatih Erbakan da katıldı

06.02.2024 11:52 | Son Güncelleme:
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Yeniden Refah Partisi 31 Mart yerel seçimleri için yeni adaylarını açıkladı. İstanbul, İzmir ve Ankara adayları merakla beklenen partinin son olarak Antalya ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayları belli oldu.

Yeniden Refah yeni büyükşehir belediye başkan adaylarını duyurdu! Fatih Erbakan da katıldı

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 2'si büyükşehir, 9'u il, 69'u ilçe ve belde olmak üzere 80 belediye başkan adayını açıkladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, genel merkezde Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla aday tanıtım programı düzenlendi.

Programda, 2'si büyükşehir, 9'u il, 69'u ilçe ve belde olmak üzere 80 belediye başkan adayı ilan edildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özkurt'un açıklandığı programda, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdal Bulut oldu.

Yeniden Refah Partisi, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere geriye kalan büyükşehir adaylarını 10 Şubat Cumartesi günü Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak aday tanıtım toplantısıyla açıklayacak.

İŞTE YENİDEN REFAH'IN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

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(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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