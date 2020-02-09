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Yenikapı'da 'Büyük Kudüs Mitingi'

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 15:15 | Son Güncelleme

Saadet Partisi tarafından Trump'ın 'Yüzyılın anlaşması' adıyla açıkladığı tek taraflı 'Ortadoğu Barış Planı'na tepki göstermek amacıyla Yenikapı Meydanı'nda 'Büyük Kudüs Mitingi' düzenlendi.

Yenikapı'da 'Büyük Kudüs Mitingi'

Saadet Partisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı barış planına tepki göstermek amacıyla 'Büyük Kudüs Mitingi' düzenlenledi.

Meydandaki mitinge katılan vatandaşlar sadece Türk Bayrağı ve Filistin Bayrağı ile alanda yer aldı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Trump Saadet Partisi

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