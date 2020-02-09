Yenikapı'da 'Büyük Kudüs Mitingi'

Saadet Partisi, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'\u0131n a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 bar\u0131\u015f plan\u0131na tepki g\u00f6stermek amac\u0131yla 'B\u00fcy\u00fck Kud\u00fcs Mitingi' d\u00fczenlenledi. \nMeydandaki mitinge kat\u0131lan vatanda\u015flar sadece T\u00fcrk Bayra\u011f\u0131 ve Filistin Bayra\u011f\u0131 ile alanda yer ald\u0131.\n\nKaynak: DHA G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Kestanenin mucizevi faydalar\u0131PARTNERDemet Akal\u0131n'dan Fatih \u00dcrek'e yan\u0131t!Ak\u0131llara durgunluk veren olay! Do\u011fum g\u00fcn\u00fc pastas\u0131 yerken...
Okuyucu Yorumları 0 yorum