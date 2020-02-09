Yenikapı'da 'Büyük Kudüs Mitingi'

Saadet Partisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı barış planına tepki göstermek amacıyla 'Büyük Kudüs Mitingi' düzenlenledi.

Meydandaki mitinge katılan vatandaşlar sadece Türk Bayrağı ve Filistin Bayrağı ile alanda yer aldı.

Kaynak: DHA

