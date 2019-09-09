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Yenikapı'daki tartışma yaratan araçlar kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 14:44 | Son Güncelleme

İstanbul Yenikapı'da tartışma yaratan araçlar bugün itibariyle kiralanan şirkete teslim edilmek üzere meydandan kaldırıldı. Araçların yerine meydana Teknofest 2019’un tanıtım çadırı kuruldu.

Yenikapı'daki tartışma yaratan araçlar kaldırıldı

23 Haziran seçimi öncesinde belediyede 'israf' olarak nitelendirdiği yüzlerce araç olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, vediği talimatla yüzlerece aracı Yenikapı Meydanı'na getirmişti.

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut Yenikapı’da dün yaptığı açıklamada, “İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, bağlı kuruluşları İETT, İSKİ ve 28 iştirak şirketlerinde 730 araçtan tasarruf edilebileceği belirlenmiştir. Toplamda yılda 49,5 milyon lira tasarruf sağlanacaktır. 5 yıllık süreçte bu tasarruf 250 milyon lirayı bulmaktadır” demişti.

Söz konusu araçların sergilenmeye başlaması tartışmaları beraberinde getirirken, bazı kesimler bunun 'şov' olduğunu iddia ederken, bir diğer kesimde İmamoğlu'na destek vermişti.

ARAÇLAR KALDIRILDI

5 Eylül perşembe akşamı Yenikapı'ya getirilmeye başlanan araçlar, bu sabah itibariyle kiralandıkları şirketlere teslim edilerek meydandan kaldırıldı.

TEKNOFEST ÇADIRI KURULDU

Kaldırılan araçların yerine alana 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek olan Teknofest 2019’un tanıtım çadırının kurulduğu gözlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Yenikapı TEKNOFEST 2019 istanbul büyükşehir belediyesi Ekrem İmamoğlu

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