Yenilemek çok kolay: Kök hücre tedavisi nedir?

Kendini yenilenemeyen hücrelerin yapısının bozulması o dokunun birdaha kullanılamayacağı anlamına gelir. Bu tür durumlarda sağlıklı hücrelerin sayısının artırılması gerekir. Bu da ancak kök hücre tedavisi ile mümkün olabilmektedir. Kök hücre tedavisi oldukça yaygın bir tedavi yöntemidir. Gelin bu tedavi yöntemini daha yakından tanıyalım... Kök hücre tedavisi nedir? Kan kök hücresi, göbek bağından geçen kordon kanı ve kemik iliğinin yapısında kendini yenileyebilme özelliği bulunan hücreler bulunur. Buralardaki hücreler kullanılarak, kendini yenileme özelliği bulundurmayan hücrelere sahip dokuların tedavisinin yapılmasına, kök hücre tedavisi adı verilir. Kök hücre tedavisi için kullanılacak hücreden beklenen en önemli özellik kendini yenileyebilme ve başka bir hücrenin yerini tutabilmek amacıyla değişebilmesidir. İnsan vücudunda bulunan kök hücrelerin temel görevi; insanın hayatına sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için hasarlı doku ve organların kendini yenileyebilmesini sağlamaktır. Vücudun çeşitli bölgelerine kök hücre tedavisi uygulanarak, o dokunun ya da organın tekrar sağlığına kavuşup görevini yerine getirmesi sağlanır.

Kök hücre tedavisi nasıl yapılır? Bulunduğu dokudaki tüm özelliklere değişim göstererek sahip olan kök hücreleri, yağ dokusu ya da kırmızı kemik iliğinden cerrahi müdahale yardımıyla alınır. Laboratuar ortamında titizlikle hazırlanan kök hücreleri, bir enjektör yardımıyla kök hücrenin yapılacağı yere enjekte edilir. Tedavinin uygulandığı alan geniş ise kök hücre tedavisini hızlandırmak ve kök hücrelerin yalnızca ilgili yerde çoğalmasını sağlamak amacıyla kollajen adı verilen asitli taşıyıcıdan yararlanır. Enjektörün içerisine bir miktar kollajen konularak tedavi süresi kısaltılmaktadır. Kimi zaman farklı kişilerden de alınabilen kök hücreler, en iyi sonucu kök hücrenin kişinin kendisinden alınması halinde vermektedir. Kök hücre tedavisi nerelerde kullanılır? Kök hücre tedavisi, sinir sistemi de dahil olmak üzere hemen hemen her bölgede uygulanabilmektedir. Özellikle çok ciddi bir sinir sistemi rahatsızlığı olan parkinson hastalığının tedavisinde kök hücreler ile başarılı sonuçlar alınmaktadır. Bunun yanında kök hücre cilt, saç ve tüp bebek tedavilerinde de kullanılır. Kök hücre tedavisi yaptıranlar, tedavi vücudun hangi bölgesinde yapılırsa yapılsın büyük çoğunlukla sonuçtan memnun kalmaktadır.

Cilt için kök hücre tedavisi Her insan sağlıklı, güzel, parlak ve doğal bir cilt yapısına sahip olmak ister. Cildin, kaliteli bir yapısının olmasını sağlayan içerisinde bol miktarda kolajen barındıran dokulardır. Kolajen barındıran dokuları ise fibroblast adı verilen hücre grupları oluşturur. Fibroblast adı verilen hücre grupları ne kadar fazla ise insanın genç kalma süresi de o kadar uzun olur. 30’lu yaşlara kadar fibroblast hücrelerinin sayısı hemen hemen %100 seviyelerindedir. 40’lı yaşlarda fibroblast hücrelerinin %20’si kendiliğinden işlevini kaybeder. Fibroblast hücrelerinin işlevini kaybetmesi durumuna yaşlılık adı verilir. Günümüzde kök hücre tedavisi cilt problemlerinin giderilmesine yardımcı olmaktadır. Genellikle kulak arkasından alınan fibroblast hücreler laboratuvar ortamında çoğaltılarak cilde bir enjektör yardımıyla enjekte edilir. Enjekte edilen sağlıklı hücreler mitoz bölünme geçirerek sayısını artırır ve cilt kusurlarının giderilmesine yardımcı olur. Saçlarda kök hücre tedavisi Özellikle erkeklerde saç dökülmesi oldukça yaygın bir durumdur. Buna bağlı olarak da geliştirilen tedavi yöntemleri de bir o kadar fazladır. Doktorlar genellikle saç dökülmelerine saç ekimi ile çare bulmaktadır. Ancak son yıllarda özellikle ülkemizde saç dökülmelerinde kök hücre tedavisi de uygulanmaktadır. Kök hücre tedavisi saç dökülmelerinin meydana getirdiği boşlukları hızlı ve pratik bir şekilde doldurmaktadır.

Anestezi yardımıyla saç kökleri deriden alınır ve laboratuvarlarda çeşitli işlemler uygulanarak saç derisine geri enjekte edilir. Bu şekilde saçsız bölgeden saç çıkarılması sağlanmaktadır. Bu tedavi yönteminde genellikle 6 ay içerisinde başarılı sonuçlar alınmaktadır. Tüp bebekte kök hücre tedavisi Doğal yollardan anne ile baba olamayan çiftler, dünyaya bir bebek getirebilmek için alternatif yöntemlere başvurmaktadır. Bu yollardan en çok bilineni ise tüp bebek tedavisidir. Tüp bebek tedavisi birçok çifte umut olmaktadır. Bazı zamanlarda tüp bebek tedavisi işe yaramamaktadır. Babadan alınacak hiç sperm hücresi bulunmuyorsa, anneden alınacak hiç yumurta bulunmuyorsa ya da bebeğin anne karnında büyüyüp gelişebileceği bir rahim bulunmuyorsa tüp bebek tedavisi uygulanamamaktadır. Bu nedenle uzmanlar “Kök hücre tedavisi tüp bebek için de kullanılabilir mi?” sorusunu araştırmaya başlamışlardır. Kişinin kök hücresi kullanılarak, yaşlanmış ya da üretimi durmuş üreme hücrelerinin yeniden üretilebileceği fikri ortaya atılmış; fakat bilimsel olarak kanıtlanamamıştır. Ancak yapılan analizler sonucu, tüp bebek konusunda yapılacak denemelerin devam etmesi halinde, yakın bir zamanda kök hücre tedavisinin tüp bebek için de kullanılacağı ortaya çıkmaktadır.