HABER

Yenilenen seçimlere ilişkin yayın yasağı saati öne çekildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2019 18:19 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu, 3 ilçe ve bir beldede yenilenen mahalli idareler seçimine ilişkin yayın yasağını saat 18.30'da kaldıracak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 3 ilçe ve bir beldede yenilenen mahalli idareler seçimine ilişkin yayın yasağını saat 18.30'da kaldıracak.

Edinilen bilgiye göre, YSK tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde bugün yapılan yenileme seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi.

Oyların sayım işlemi sürerken YSK, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak yayın yasağı saatini 21.00'den 18.30'a çekti.

Seçim sonuçları, bu saatten itibaren basın yayın kuruluşlarınca yayımlanabilecek.

Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar
Yusufeli’nde oy verme işlemi bitti sandıklar açılmaya başladıYusufeli’nde oy verme işlemi bitti sandıklar açılmaya başladı
Bakan Akar: Bu ülkeyi terörden kurtaracağızBakan Akar: Bu ülkeyi terörden kurtaracağız
Anahtar Kelimeler:
Mahalli İdareler Seçimi Yayın Yasağı YSK Yüksek Seçim Kurulu

En Çok Okunan Haberler

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Meryem coştu bir kere'

'Meryem coştu bir kere'

Dev gemi kontrolden çıktı! Yaralılar var

Dev gemi kontrolden çıktı! Yaralılar var

Oy kullanma işlemi devam ederken MHP'li aday çekildi

Oy kullanma işlemi devam ederken MHP'li aday çekildi

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Meclis, bayram sonrası 'asker' ve 'yargı' mesaisi yapacak

Meclis, bayram sonrası 'asker' ve 'yargı' mesaisi yapacak

Erdoğan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Bakan Soylu, Bolu'da trafik tedbirlerini denetledi

Bakan Soylu'dan trafik denetlemesi

Erdoğan'dan Kadir Gecesi Programı'nda önemli mesajlar

Erdoğan'dan Kadir Gecesi Programı'nda önemli mesajlar

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.