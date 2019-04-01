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Yenimahalle yeniden "Fethi Yaşar" dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 17:25 | Son Güncelleme

2019 mahalli ve yerel seçimlerinde yüzde 58.35 oy alarak resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Yenimahalle Belediye başkanı olan Fethi Yaşar, Yenimahallelilere teşekkür konuşması gerçekleştirdi.Yenimahalle Belediye Başkanlığı önünde halka hitap eden Fethi Yaşar," Siz değerli hemşehrilerimize ve muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Yenimahalle yeniden "Fethi Yaşar" dedi

2019 mahalli ve yerel seçimlerinde yüzde 58.35 oy alarak resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Yenimahalle Belediye başkanı olan Fethi Yaşar, Yenimahallelilere teşekkür konuşması gerçekleştirdi.
Yenimahalle Belediye Başkanlığı önünde halka hitap eden Fethi Yaşar," Siz değerli hemşehrilerimize ve muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Uzun bir maratondan sonra 4.5 aylık bir çalışmayla baharı getirdik, kimseyi kırmadan kimseyi ötekileştirmeden, bize çamur attılarsa da onlara sevgi çiçekleri atarak yanaştık. Abilik görevi zor, abilerin sorumlulukları var, bunu hep omuzum da taşıyarak kimsenin burnu kanamadan Cumhuriyet’in incisi Yenimahalle de yerel seçimleri tamamladık" İfadelerinin kullandı.
Seçim döneminde kendisiyle beraber çalışanlara teşekkür eden Fethi Yaşar: "10 senedir Yenimahalle de size hizmet ediyorum. Bu seçimin galibi yoktur, ben bu yola çıkarken tüm Yenimahalilerinin çocukların kadınların gençlerin engellilerin belediye başkanı olmak için yola çıkıyorum. Dün nasıl yaptıysam, dün nasıl davrandıysam hepinize sahip çıkacağız bu belediye hepimizin belediyesi, bu devlet, bu bayrak hepimizindir. Seçimlerinin sonucunu demokrasinin sonucunu demokrasiyi içine sindirenler halkın iradesine saygı duymak zorundalar. Halkın istekleri dışında harcama yapmayacağız, Öyle geldim, öyle yaptım, öyle yapacağım" diye konuştu.
Programa CHP milletvekilleri, İl ve ilçe başkanları, İYİ Partililer ve vatandaşlar katıldı.

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