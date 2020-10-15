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Yenişehir polisi uyuşturucuya göz açtırmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 12:29 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde emniyet ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.Yenişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline geldi.

Yenişehir polisi uyuşturucuya göz açtırmıyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde emniyet ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.
Yenişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline geldi. Narkotik Grup Amirliği ekipleri aylardır yaptığı başarılı operasyonlar ile halkın takdirini kazanıyor. Son olarak Yenişehir merkezde yapılan takip sonucunda B.G. isimli vatandaşın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan vatandaşın adliyeye sevk edilmesi beklenirken, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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