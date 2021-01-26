Yenisi için para harcamayın... Kırılan allığı onarmanın adım adım kolay yolları

Dünyanın sonu değil ancak makyaj malzemelerin yere düşüp kırılması kuşkusuz sinir bozucu. Bunun nasıl bir acı olduğunu hepimiz biliyoruz. Hele kırık makyaj malzemelerinin bütün makyaj çantanızı batırmasına nasıl deli olduğunuzu da. Peki çözüm önerisi ne? İşte başlıyoruz.

Malzemeler

Kırık farınız :(

Alkol

Tahta çubuk

Peçete

Su şişesi kapağı

Nasıl yapılır?

Farınızın henüz kırılmamış kısımlarını da tahta çubuk yardımıyla ayırın ve toz haline getirin.

Tamamen toz olmuş allığınızın (ya da farınızın) üzerine macun kıvamına gelecek kadar alkol dökün ve karıştırın.

Şimdi allığınızın üzerine bir parça peçete koyun ve su kapağını peçetenin üzerinden, allığın yüzeyini düzlemek için kullanın. Geriye sadece donmasını beklemek kaldı. Artık allığınız yeni gibi :)



