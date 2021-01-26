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  4. Yenisi için para harcamayın... Kırılan allığı onarmanın adım adım kolay yolları

Yenisi için para harcamayın... Kırılan allığı onarmanın adım adım kolay yolları

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 26.01.2021 07:38 | Son Güncelleme:
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Allık, kadınların en çok kullandığı kozmetik ürünlerden biri. Ancak ister evde ister yolda makyaj yapıyor olun, makyaj malzemelerinizin arasında kırık ve pudralı bir allık bulmaktan daha sinir bozucu bir şey yok. Neyse ki sadece dakikalar içinde allığınızı nasıl onaracağınızı bulduk.

Dünyanın sonu değil ancak makyaj malzemelerin yere düşüp kırılması kuşkusuz sinir bozucu. Bunun nasıl bir acı olduğunu hepimiz biliyoruz. Hele kırık makyaj malzemelerinin bütün makyaj çantanızı batırmasına nasıl deli olduğunuzu da. Peki çözüm önerisi ne? İşte başlıyoruz.

Malzemeler

  • Kırık farınız :(
  • Alkol
  • Tahta çubuk
  • Peçete
  • Su şişesi kapağı

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Nasıl yapılır?

  • Farınızın henüz kırılmamış kısımlarını da tahta çubuk yardımıyla ayırın ve toz haline getirin.
  • Tamamen toz olmuş allığınızın (ya da farınızın) üzerine macun kıvamına gelecek kadar alkol dökün ve karıştırın.
  • Şimdi allığınızın üzerine bir parça peçete koyun ve su kapağını peçetenin üzerinden, allığın yüzeyini düzlemek için kullanın. Geriye sadece donmasını beklemek kaldı. Artık allığınız yeni gibi :)
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