KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Kırılan ruju sakın çöpe atmayın! Bu yöntem sayesinde ilk günkü gibi oluyor

Kırılan ruju sakın çöpe atmayın! Bu yöntem sayesinde ilk günkü gibi oluyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 25.01.2021 15:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makyajın en son dokunuşu olan rujlar kadınların kuşkusuz vazgeçilmezi. Ancak çantamızdan eksik etmediğimiz rujlar, istenmeyen nedenlerden dolayı zarar görebiliyor. Kimi zaman ruju koyduğumuz çanta içerisinde, kimi zaman da aşırı sıcaklığa maruz kalarak kırılıyor ya da deforme oluyorlar. Ancak size sorunla değil çözümle geldik. İşte uygulayabileceğiniz yöntemler.

Beğenerek aldığınız rujunuz, muhafaza ettiğiniz yerde zarar görmesi ya da ruju fazla açmanızdan dolayı ikiye ayrılarak kırılabilir. Sizlere vereceğimiz yöntem ile rujunuzu tek bir parça haline getirip tekrar kullanabilirsiniz. Size 3 farklı yöntemle geldik. Yöntemlerden birini videolu anlatımla görebilirsiniz.

MALZEMELER

Mum
Ahşap çubuk
Kırılan rujunuz ve parçası
Buzdolabı

HAZIRLANIŞI

Öncelikle rujunuzun ikiye ayrılan parçalarını birleştirmek üzere kullanacağınız ısıyı hazır etmeniz gerekiyor. Bunun için mumu yakmalısınız. Mum temin edemediğiniz zamanlarda kibrit, çakmak gibi ısı verici araçlar kullanabilirsiniz. Burada önemli olan rujunuzun birbirine yapışmasını sağlayacak bir ısı kaynağının olması.

Rujunuzun kırılan iki parçasını eşit oranda ısı kaynağına tutmalısınız. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ise; rujunuzu yakmamak.

Rujunuz hafif erimeye başladıktan sonra parçalanmış olan rujun iki ucunu birbirlerine baskı uygulayarak yapışmasını sağlamalısınız.

Son aşamada rujunuzun donması ve eski kalıbını alması için buzdolabında en az bir saat bekletmelisiniz.

Screenshot_10

AŞIRI SICAKTAN ERİYEN RUJUNUZU KURTARMAK MÜMKÜN!

Makyaj çantanızın içerisinde ya da masanızın üzerinde aşırı sıcak ile temas eden rujunuz erimeye başlar. Formunu kaybeder ve akıcı bir hâl alır. Böyle durumlarda eriyen rujunuzu kurtarmak mümkün. Aşırı sıcaktan eriyen rujunuzu tekrar eriterek kullanabileceğiniz bir forma sokabilirsiniz.

MALZEMELER

Mum
Kağıt peçete
Küçük kap
Metal kaşık
Buzdolabı

HAZIRLANIŞI

Öncelikle işlemi gerçekleştireceğiniz alanı korumak amacıyla kağıt peçeteleri kullanacağımız alana seriyoruz.

Mumu yakıyoruz. Aynı şekilde mum yerine kibrit, çakmak gibi ısı veren araçlar kullanabilirsiniz.

Aşırı sıcaktan zarar görmüş rujumuzu metal kaşık üzerine koyuyoruz. Isı veren kaynağımız üzerinde ruj tamamen eriyene kadar tutuyoruz.

Kaşığın içerisinde eriyen ruju küçük bir kaba aktarıyoruz.

Tüm rujunuz bitesiye kadar bu işlemi tekrar ediyoruz.

Eriyen rujunuzu aktardığınız kabın ağzını kapatıyoruz.

En az bir saat bekletmek üzere buzdolabına koyuyoruz.

Eritme işlemini gerçekleştirdiğiniz ruju daha rahat sürmek için dudak fırçası kullanabilirsiniz.

Mağazada satılanları artık kullanmayacaksınız... Ojeleri hızlıca çıkaran süngerli aseton yapımı!Mağazada satılanları artık kullanmayacaksınız... Ojeleri hızlıca çıkaran süngerli aseton yapımı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor
Sıkmak çözüm değil! Doğal yöntemle tanışınSıkmak çözüm değil! Doğal yöntemle tanışın
Yeni doğmuş bir bebek nasıl görür?Yeni doğmuş bir bebek nasıl görür?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Başını örtüp, Arapça konuştu

Başını örtüp, Arapça konuştu

İngiltere'deki o diziye damga vurdu! Değişimi olay oldu

İngiltere'deki o diziye damga vurdu! Değişimi olay oldu

Bu hafta burçları neler bekliyor?

Bu hafta burçları neler bekliyor?

Yumurtlamadan önceki üç gün içinde seks yapılması...

Yumurtlamadan önceki üç gün içinde seks yapılması...

Şıp diye kesiyor! Öksürük şurubu kadar etkili

Şıp diye kesiyor! Öksürük şurubu kadar etkili

Sivilceyi kökünden kurutan yağ! Bakterilerle savaşmakla kalmıyor...

Sivilceyi kökünden kurutan yağ! Bakterilerle savaşmakla kalmıyor...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hazineyi gözümüzü bile kırpmadan çöpe atıyormuşuz!

Hazineyi gözümüzü bile kırpmadan çöpe atıyormuşuz!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bu işi iyi biliyor! Sırlarını açığa çıkardık

Bu işi iyi biliyor! Sırlarını açığa çıkardık

Pürüzsüz ve mermer gibi olmasının sırrı buymuş!

Pürüzsüz ve mermer gibi olmasının sırrı buymuş!

Bu dönemde orgazm daha kuvvetli oluyor ama...

Bu dönemde orgazm daha kuvvetli oluyor ama...

Diğer Haberler

Aspirin maskesinin marifetleri! Cildi ay gibi beyazlatıyor, porselen gibi pürüzsüzleştiriyor

Yıllarca ağrı kesici diye kullandık!

Sıkmak çözüm değil... Akneleri yok eden doğal yöntemle tanışın! Sirke ve aloe vera...

Sıkmak çözüm değil! Doğal yöntemle tanışın

Sivilceli ciltler için mucize gibi çalışan yağ! Kekik yağı bakterilerle savaşırken...

Sivilceyi kökünden kurutan yağ! Bakterilerle savaşmakla kalmıyor...

Vücut şeklinizi biliyor musunuz? Eğer kum saati gibiyseniz...

Biliyor musunuz? Kum saati gibiyse...

Sihir gibi... Sivilceli ciltler için adım adım makyaj tüyoları! Yeşil kapatıcı...

Sihir gibi... Sivilceli ciltler için adım adım makyaj tüyoları! Yeşil kapatıcı...

Sıkı ve kalkık kalçalara sahip olmanın kolay yolları! Günde birkaç dakikanızı ayırarak...

Sıkı ve dolgun kalçanın anahtarı bu yollardan geçiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.