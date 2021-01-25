Kırılan ruju sakın çöpe atmayın! Bu yöntem sayesinde ilk günkü gibi oluyor

Beğenerek aldığınız rujunuz, muhafaza ettiğiniz yerde zarar görmesi ya da ruju fazla açmanızdan dolayı ikiye ayrılarak kırılabilir. Sizlere vereceğimiz yöntem ile rujunuzu tek bir parça haline getirip tekrar kullanabilirsiniz. Size 3 farklı yöntemle geldik. Yöntemlerden birini videolu anlatımla görebilirsiniz.

MALZEMELER

Mum

Ahşap çubuk

Kırılan rujunuz ve parçası

Buzdolabı

HAZIRLANIŞI

Öncelikle rujunuzun ikiye ayrılan parçalarını birleştirmek üzere kullanacağınız ısıyı hazır etmeniz gerekiyor. Bunun için mumu yakmalısınız. Mum temin edemediğiniz zamanlarda kibrit, çakmak gibi ısı verici araçlar kullanabilirsiniz. Burada önemli olan rujunuzun birbirine yapışmasını sağlayacak bir ısı kaynağının olması.

Rujunuzun kırılan iki parçasını eşit oranda ısı kaynağına tutmalısınız. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ise; rujunuzu yakmamak.

Rujunuz hafif erimeye başladıktan sonra parçalanmış olan rujun iki ucunu birbirlerine baskı uygulayarak yapışmasını sağlamalısınız.

Son aşamada rujunuzun donması ve eski kalıbını alması için buzdolabında en az bir saat bekletmelisiniz.