YEP nedir, nasıl hesaplanır? Yerleştirme puanı hesaplama yöntemi…

LGS sınav sonuçlarının 16 Temmuz tarihinde açıklanmasının ardından puanlarına göre doğru tercih ve doğru okulu seçmek isteyen öğrencileri heyecan sardı. Tercih puanlarını kontrol ederken YEP ile karşılaşan lise adayları; YEP nedir, YEP puanı ne anlama geliri YEP nasıl hesaplanır gibi sorularla karşılaştı. Peki nedir yerleştirme puanı?

YEP NEDİR?

YEP, Yerleştirmeye Esas Puanı'nın kısaltmasıdır. Okulun not ortalaması ile birlikte merkezi sınav sonucunun ortalaması ile ortaya çıkar. LGS tercihi yapacak adaylar, çıkan bu sonucu ikiye bölünce Yerleştirmeye Esas Puanı sonucuna ulaşıyor. LGS adayı çıkan bu sonuçla puanına uygun lisyei tercih edebiliyor.

2020 YEP NASIL HESAPLANIR?

LGS sonucuna göre tercih yapan bir aday YEP puanını nasıl hesaplar? Örneğin bütün notları 100 olan bir öğrenci üzerinden hesap yapalım. Bu öğrenci okuldan 300 puan aldı. Merkezi sınav sonucu ise 700 olan öğrencinin Yerleştirmeye Esas Puanı kaç olur? Öğrencinin puan toplamı 1000 olduğu için ikiye bölünerek Yerleştirme Esas Puanı yani YEP bulunmuş olur. 500 üzerinden hesaplanan puanın %30 okul, %70 merkezden olacak şekilde gelmektedir.



