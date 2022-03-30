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Yer: Adana! İnmesi için yolu gösterdi ardından sopayla saldırdı

30.03.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kişi hırsızlık için gittiği iş yerinin çatısında mahsur kaldı. Olay yerinde bulunan bir başka şahıs ise şüpheliye elektrik direğine tutunarak inmesi için yol gösterdi ardından da sopayla saldırdı. Polis iki kişiyi de gözaltına aldı.

Yer: Adana! İnmesi için yolu gösterdi ardından sopayla saldırdı

Adana Seyhan'da sabah saatlerinde bir kişi, hırsızlık için gittiği yerin çatısında mahsur kaldı. Olay yerinde bulunan başka bir kişi ise çatıda mahsur kalan kişiye elektrik direğine tutunarak inmesi için yol gösterdi ardından da sopayla saldırdı. Polis ekipleri hırsızlık şüphelisi ve ona saldıran kişiyi gözaltına aldı.

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ÇATIDA MAHSUR KALDI

Olay, saat 06.00 sıralarında Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. Klima ve beyaz eşya servisinin sahibi ve çalışanları, sabah iş yerine geldiklerinde hırsızlık için içeri giren kişiyle karşılaştı. Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından şüpheli, çalışanların elinden kurtulup, ikinci kattaki pencereden çatıya tırmandı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheliden aşağı inmesini istedi. Hırsız olmadığını, yanlış anlaşıldığını belirten şüpheli inemeyeceğini, merdiven ya da ip getirilmesini istedi.

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SOPAYLA SALDIRDI

Bu sırada, aşağıda bekleyen bir kişi, binanın yakınındaki elektrik direğine çıkarak, şüpheliye buradan inebileceğini söyledi. Şüpheli, elektrik direğine tutunarak indi. Yol gösteren kişi, bu kez elindeki sopayla şüpheliye birkaç kez vurdu. Olaya müdahale eden polis, hırsızlık şüphelisiyle ona vuran kişiyi gözaltına alıp Beş Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: İHA

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