Yer: Adana! Kendisini MİT mensubu ve polis olarak tanıtan kişinin evinden cephanelik çıktı! Asıl mesleği şaşkına çevirdi...

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini polis ve MİT mensubu olarak tanıtan kişiye operasyon düzenledi. Trafikte aracının önü kesilerek durdurulan sahte polisin "hayırdır devrem" sözleri işe yaramadı ve gözaltına alındı.

YALANINI SÜRDÜRMEYE ÇALIŞTI

Aracının önü kesilen H.D., ekiplere sahte polis kimliğini gösterdi. Ekipler H.D.’yi araçtan indirerek gözaltına aldı.

EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelinin evinde de arama yapan polisler, sahte MİT kimlik kartı, 2 sahte polis kimliği, 2 sahte plaka, ruhsatsız 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 1 kelepçe, 1 balta, 706 kurusıkı mermisi ve 592 av tüfeği mermisi ele geçirdi.

ASIL MESLEĞİ BELLİ OLDU

Sahte polis kimliği ile yakalanan H.D. emniyetteki ifadesinde, "Ben klima tamircisiyim. İşe gittiğim mahalleler pek tekin değil. Kendimi korumak için yaptığım bu kimlikleri taşıyorum" diyerek kendisini savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





