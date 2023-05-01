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Yer: Adana! Korkan kedi 14'üncü kattan atladı

01.05.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da ağır hasar alan bina boşaltılmıştı. Yıkılmayı beklenen binanın 14. katında bir kedinin mahsur kaldığı ortaya çıkınca harekete geçildi. Korkan kedi, pencerenden aşağı atladı. Metrelerce yüksekten düşen kedi ağır yaralanırken, veterinerde tedavi altına alındı.

Yer: Adana! Korkan kedi 14'üncü kattan atladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen depremlerde Adana’da şehir merkezinde 11 bina yıkılmış, 8 bin binanın da yıkımına karar verilmişti. Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ndeki Aybaba Apartmanı da depremde ağır hasar aldığı için yıkım kararı verilince, bina boşaltıldı.

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14'ÜNCÜ KATTAN AŞAĞI ATLADI

Yıkılmayı bekleyen binanın 14. katında bir kedinin mahsur kaldığı ortaya çıkınca hayvanseverler harekete geçti. Durumun bildirilmesi üzerine gönüllü hayvan kurtarma ekipleri, daireye çıkarak kediyi kurtarmak istedi. Koltuğun altına saklanan kedi, ürkerek açık olan pencereden dışarı çıktı. Bir süre sonra gönüllüler tarafından yakalanan kedi, kafese konduğu sırada yine kaçıp, bu kez pencereden aşağı atladı. Metrelerce yüksekten düşen kediyi, aşağıda bekleyen bir kişi yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Ağır yaralanan kedi, veteriner kliniğine götürülerek tedaviye alındı. Kedinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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