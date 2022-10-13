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Yer: Adana! Para edince gece gündüz demeden nöbet tutmaya başladılar: Yoğun mesai başladı

13.10.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kilosu 10 TL'ye kadar çıkan limonlarını hırsızlardan korumaya çalışan üreticiler, gece gündüz demeden nöbet tutuyor. Nöbet tutanlardan biri olan Kazım Sucak, ''Malum limon birazcık para edince haksız para peşinde koşanlardan limonu korumaya çalışıyoruz. Gündüz babam duruyor, gece ben duruyorum. Akşam 8’den sabah gün aydınlanan kadar nöbetteyiz. Markette limon 19 TL'ydi. Yani diyecek çok şey var aslında ama neye göre fiyatlandırıyorlar. İnanın bilmiyoruz. Arada uçurum var'' dedi.

Yer: Adana! Para edince gece gündüz demeden nöbet tutmaya başladılar: Yoğun mesai başladı

Adana’nın Kozan ilçesinde Kozan ilçesinde limon hasadına sayılı günler kala narenciye bahçelerinde üreticiler hırsızlara karşı nöbet tutmaya başladı. Jandarma ekipleri de narenciye üretim bölgelerinde devriye sayısını arttırarak hırsızlığın önüne geçmeye çalışıyor.

Kozan'a bağlı Işık Mahallesi’nde 20 dönüm bahçesi bulunan Kazım Sucak, her akşam hırsızlara karşı bahçesinde nöbet tuttuğunu söyledi. Bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu ve 150 ton limon hasadı yapacaklarını belirten Sucak, ”Her yıl olduğu gibi bu yılda yine bahçemizde nöbete başladık. Malum limon birazcık para edince hırsızlar demeyeyim de, haksız kazanç peşinde koşanlardan limonu korumak için nöbetteyiz. Malımızı koruyoruz. Şuan bizim beklediğimiz yer 20 dönüm alan.

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Jandarmada bahçe aralarında devriye ile güvenliği sağlıyor. Babamla değişimli olarak nöbet tutuyoruz. Gündüz babam duruyor, gece ben duruyorum. Akşam 8’den sabah gün aydınlanan kadar nöbetteyiz. Yorucu, zaman geçmiyor, üşüyoruz. Ateş yakıp, nöbete devam ediyoruz. Yani bizim için yoğun bir mesai başladı. Hasada yaklaşık 15 gün var” diye konuştu.

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MARKETTE 19 TL

Limonun dalında 8-10 TL arasında yerel marketlerde 19 TL olmasında üretici olarak şaşırdıklarını aktaran Kazım Sucak, “Bahçem olmasına rağmen dün markette limon almak zorunda kaldım. Yerel bir Kozan’ın marketi olmasına rağmen 19 TL’ydi. Yani diyecek çok şey var aslında ama neye göre fiyatlandırıyorlar. İnanın biz de bilmiyoruz. Yani arada uçurum var çünkü” dedi.

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(İHA)

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Adana
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