Sosyal medya Osmanlı'dan kalma mezar taşında yazanları konuşuyor! Mezar sahibi, pahalılıktan sadece bamya ile beslenmiş

İzmir Konak’ta dönemin vali, üst rütbeli asker gibi bazı önemli isimlerin mezarlarının da yer aldığı haziredeki bir mezar taşındaki yazanlar sosyal medyada gündem oldu. Henüz 30 yaşına girmeden vefat eden kadının mezar taşında yazılanları aktaran Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatları Ana Bilim Dalı’ndan Yrd. Doç. Dr. Ertan Daş, Aliağa Camisi’nin bahçesinde araştırma yaptıklarını ve bir mezar taşını çok ilginç bulduklarını belirtti.

''AŞIM BAMYAYDI''

Ege Press'in haberine göre Osmanlıca yazıları günümüz Türkçesine çeviren Daş, söz konusu mezar taşında yazanları şöyle aktardı: ''On para domat, altmış para lahm (et), bir ekmek, yirmi kömür ve bamya idi aşım on üç sal (yıl, sene), bu hal-i yevmiye tamam şükür/ İdub dört evlat ile müdam Urlalı Mustafa Efendi-i brahm/ Tahammül idup sabr ile büküldü belim ayağım baş parmağımda/ Mercimek danesi şişim ömr vefa etmedi otuz yaşım…''

DOMATES İLE ET OKKA İLE SATILIYORMUŞ

Mezar taşının ait olduğu dönemde domatesin, etin okka ile satıldığını, yer alan fiyatlara göre bir okka etin altı okka domatese eşit olduğuna işaret edildiğini aktaran Ertan Daş, ''Aliağa Camisi’ndeki bu mezar taşı iki yönden önemli, ilki gıda fiyatları veriliyor. Bütün bu fiyatların ardından hayatını bamya ile geçirdiği yazıyor. Bamya o gün bahçelerde yetişiyor. Devamlı bamya ile beslendiğine göre yoksulluktan da şikayet ediyor. Cemile Hanım’ın eşinden çektikleri de ikinci önemli konu. Eşinin ne kadar merhametsiz biri olduğunu söylüyor. Kocasından şikayet ediyor, dört çocuk vermiş ama eşinden çok çekmiş. Kadınların 135 yıl önce yaşadıklarına da ışık tutuyor'' dedi.



