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Yer: Adıyaman! O çalışmalarda bulundu: 18 kişiye ait

09.10.2023 17:55 | Son Güncelleme:
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Komagene Krallığı'na ev sahipliği yapan kentlerden biri olan Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, 18 bireye ait oda mezar bulundu. Üst girişinde Hilan ismi ve 5 kişinin baş harflerinden oluşan yazıt tespit edilen oda mezarın özelliği hakkında bilgi veren Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Oda mezar Perre Antik Kenti'nde şu ana kadar bulduğumuz en büyük oda mezar şeklinde karşımıza çıkıyor" şeklinde konuştu.

Yer: Adıyaman! O çalışmalarda bulundu: 18 kişiye ait

Perre Antik Kenti'nde 2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında Roma çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı.

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18 BİREYİN GÖMÜLDÜĞÜ ODA MEZAR BULUNDU

Bu yıl nisan ayında 72 işçiyle başlayan kazı çalışmalarında ise 18 bireyin gömüldüğü oda mezar bulundu.

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Mezarın üst girişinde ise Hilan ismi ve 5 kişinin baş harflerinden oluşan yazıt tespit edildi.

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Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, antik kentteki kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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Kent içerisinde 10 dönümlük alanda oda mezarı bulduklarını aktaran Alkan,"Bu oda mezar diğer mezarlardan farklı olarak yaklaşık 18 bireye ait oda mezar şeklinde karşımıza çıkmakta. 3 niş içerisinde her bir nişin içerisinde 6'şar mezar bulunuyor." dedi.

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"PERRE ANTİK KENTİ'NDE ŞU ANA KADAR BULDUĞUMUZ EN BÜYÜK ODA MEZAR"

Oda mezarın özelliği hakkında bilgi veren Alkan,"Oda mezar Perre Antik Kenti'nde şu ana kadar bulduğumuz en büyük oda mezar şeklinde karşımıza çıkıyor. Kapı girişinde ise kapı taşı bulunmakta ve üst kısımda ise Hilan adında birisinin buraya gömülü olduğu anlaşılıyor." diye konuştu.

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"DİĞER HARFLER DE BURADAKİ GÖMÜLEN İNSANLARIN BAŞ HARFLERİ OLDUĞU KANISINA VARDIK"

Alkan, mezarın milattan önce 1'inci yüzyıla ait olduğunu belirterek, "Oda mezar milattan önce 1'inci yüzyılda yapılıyor fakat geç evresinde yani 5'inci yüzyılda Hilan adında birisi de buraya gömülüyor ve diğer harfler de buradaki gömülen insanların baş harfleri olduğu kanısına vardık. Bu nedenle ilk kez kapı üzerinde bir yazıtın çıkması, bu mezarı bu oda mezarı önemli kılıyor." ifadesini kullandı.

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(AA)

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