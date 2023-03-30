HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Ağrı... İlginç hırsızlık kameralara böyle yansıdı!

Yer: Ağrı... İlginç hırsızlık kameralara böyle yansıdı!

30.03.2023 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da yaşanan olayda, edinilen bilgilere göre, bir iş yeri sahibinin iş yeri önünde bulunan çuval içerisindeki topraklama kabloların çalındığını bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti. Ekipler, toplamda 144 saatlik görüntüleri inceledikten sonra, Ü.T isimli şahsı tespit ederek yakaladı. İlginç kablo hırsızlığı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı merkeze bağlı Alpaslan Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin sahibi, iş yeri önünde bulunan çuval içerisindeki topraklama kabloların çalındığını bildirdi.

EKİPLER 144 SAATLİK GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİ

Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, olayın gerçekleştiği yer ve çevresinde toplanan 13 iş yeri, bina ve KGYS kamerasına ait toplamda 144 saatlik görüntüleri inceledikten sonra Ü.T. isimli şahsı tespit etti.

Şahsın yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar neticesinde toplamda 20 suç kaydı bulunan Ü.T. yakalanarak emniyete getirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıskançlık krizi kanlı bitti! Genç kadın, sevgilisini katlettiKıskançlık krizi kanlı bitti! Genç kadın, sevgilisini katletti
Önce Adana ardından Kahramanmaraş! Deprem çevre illerde de hissedildi Önce Adana ardından Kahramanmaraş! Deprem çevre illerde de hissedildi
İYİ Parti'ye katıldı! İlk sözleri çok konuşulacakİYİ Parti'ye katıldı! İlk sözleri çok konuşulacak
Anahtar Kelimeler:
Hırsız Ağrı

En Çok Okunan Haberler

Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

Erdoğan "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" diye sorunca...

Erdoğan "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" diye sorunca...

Görüşmeye ilişkin çarpıcı kulis! 'Bu akşam saatlerinde...'

Görüşmeye ilişkin çarpıcı kulis! 'Bu akşam saatlerinde...'

Ucuz altın almanın formülü! İslam Memiş 5 maddede sıraladı

Ucuz altın almanın formülü! İslam Memiş 5 maddede sıraladı

'Devrim yapıyor' diyerek aday olacak ismi açıkladı

'Devrim yapıyor' diyerek aday olacak ismi açıkladı

İki tarih öne çıktı, CHP'den açık kapı! '24 saat bile kalmadı'

İki tarih öne çıktı, CHP'den açık kapı! '24 saat bile kalmadı'

İlginizi Çekebilir

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.