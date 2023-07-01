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Yer: Ankara! Sıfır araç aldı, kabusu oldu: '20 aydır...'

01.07.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da yaşayan emekli bir vatandaş, 2020 yılında sıfır bir otomobil aldı. Daha sonra emekli Gültekin Akbaş, araçta boya atma sorunu olduğunu fark etti. Akbaş aracı servise götürdü ama sorun yine devam etti. Akbaş yaşadıklarıyla ilgili olarak "Karşımda bir muhatap bulamıyorum. 20 aydır bir yetkili arayıp da sıkıntımı sormadı. Servis de aracımı bu hale getirse bile iletişime geçilmedi. Her türlü anlaşmaya hazırım" dedi.

Yer: Ankara! Sıfır araç aldı, kabusu oldu: '20 aydır...'

Ankara'da yaşayan emekli Gültekin Akbaş, 2020 yılında sıfır bir SUV satın aldı. Otomobilin bir süre sonra boya atmaya başladığını fark eden Akbaş, daha sonra servise gitti. Akbaş'ın iddiasına göre, servis araçta boya atan kısımları boyadı. Servis tarafından boyanan arabasında yine aynı sorunların yaşandığını ifade eden Akbaş, 20 aydır muhatap bulamamaktan yakındı.

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"HER TÜRLÜ ANLAŞMAYA HAZIRIM"

Sorunlarının giderilmesi için kendisi ile iletişime geçilmesini istediğini ifade eden Gültekin Akbaş, “Aracımı 2020 yılının Kasım ayında aldım. Sıfır aldığım aracım 3 ay sonra boya atmaya başladı. Servise gittiğimde ilk önce kuş pisliği ve taş sekmesi dendi. Daha sonrasında fabrika hatası olduğunu kabul ettiler. Kronik bir arıza olduğunu belirtip, aracı boyayacaklarını söylediler ve boyadılar. Muradım; yetkililerin benimle muhatap olmasıdır. Karşımda bir muhatap bulamıyorum. 20 aydır bir yetkili arayıp da sıkıntımı sormadı. Servis de aracımı bu hale getirse bile iletişime geçilmedi. Her türlü anlaşmaya hazırım. Arabanın yenisini mi verirler, arabayı alıp parasını mı verirler ya da benimle diyaloğa geçip bir yol mu izleriz her türlü iletişime açığım. Tek amacım yetkililerin bana ulaşması. Aracımı görün ve bana ulaşın, tek derdim bu” dedi.

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Akbaş ayrıca, “Aracı ilk aldığımda çok güzel bir araç aldığımı ve servisinin de çok güzel olduğunu düşünmüştüm. Aracın sıkıntıları başlayınca o ilgiliyi göremedim. Çok sevdiğim bir araç ama sıkıntıları nedeniyle zorluklar yaşıyorum” diye konuştu.

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Kaynak: İHA


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Ankara Sıfır araba

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