Yer: Antalya! 3. kez intihar girişiminde bulundu: Onun ilacı kokoreç, gördü mü bayılıyor

Antalya'da bir kişi, AVM ve kolejin reklam tabelasının ardından bu kez baz istasyonunda intihar girişiminde bulundu. Baz istasyonuna zarar verip söktüğü parçaları zemine atan şahıs, yine kokoreçle ikna edilmeye çalışıldı. Sıcak havaya rağmen eylemini sürdüren şahısla ilgili izleyenler "Onun ilacı kokoreç. Kokoreçi gördü mü bayılıyor" yorumunda bulundu.

SABAHA KADAR BAZ İSTASYONUNUN TEPESİNDE UYUDU

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 04.00 sırasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali içindeki baz istasyonuna çıkan bir şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede şahsın, geçtiğimiz cumartesi günü önce bir AVM’ye ardından, kolejin çatısına ve reklam tabelasına çıkan Yusuf Ç. olduğu belirlendi. Ekiplerin ikna çabalarına yanıt vermeyen Yusuf Ç., baz istasyonunun en uç noktasına kadar çıktı. Burada uykuya geçen Yusuf Ç., sabaha kadar uyudu. Havanın aydınlanmasıyla kendine gelen şahsı, polis ekipleri ikna etmek için yine çaba sarf etmeye başladı.

"YEMEK YERİZ, KAHVALTI YAPARIZ BERABER"

Ekiplerin çabasına karşılık vermeyen şahıs, baz istasyonundan söktüğü parçaları zaman zaman zemine attı. Polis şahsı, “Gel yemek yeriz, kahvaltı yaparız beraber. Yavaş yavaş gel. Bekliyoruz seni yavaş yavaş in. Aşağı in oturup konuşalım sorun neyse çözelim” dedi.

"ONUN İLACI KOKOREÇ"

Olayı izleyen gençler, “Gece ikiden beri burada. Herkesi mağdur ediyor. Demiler ısındı, şuan aşağı iniyor. Onun ilacı kokoreç. Kokoreçi gördü mü bayılıyor. Hastanede gören herkes bunla fotoğraf çektirmiş, ünlü oldu. Kokoreçten istiyor adam, kaliteli. Gel seni öğle yemeğine de götüreceğiz. Aşağı in" diyerek şahsı ikna etmeye çalıştı.

ESKİ EŞİ VE ÇOCUKLARINA RAĞMEN İNMEDİ

Yusuf Ç.'nin baz istasyonunun en uç noktasında bulunduğu yer drone ile de görüntülendi. Şahıs eski eşi ve çocukları gelmesine rağmen inmedi ve 10. saatte eylemini devam ettiriyor.

Kaynak: İHA

