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Yer: Antalya! "Acil görüşme yapmam lazım" deyip vatandaşın telefonunu aldı, yakalanınca verdiği cevapla şaşırttı: Uzaklara dalmışım

26.08.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da "Acil bir arama yapmam lazım" diyerek bir vatandaşın telefonunu alarak giden kadın polislerin ihbarıyla yakalandı. Polisler, kadının aldığı telefonu arayarak kendisine ulaşırken, telefonun kılıfını da değiştirdiği öğrenildi. Adının N.D. olduğu belirlenen kadın, özel bir görüşme yaptığını, bundan dolayı da yürürken uzaklara dalıp gittiğini söyledi. Kadın, telefon sahibinin şikayetçi olmaması üzerine olay yerinden ayrıldı.

Yer: Antalya! "Acil görüşme yapmam lazım" deyip vatandaşın telefonunu aldı, yakalanınca verdiği cevapla şaşırttı: Uzaklara dalmışım

Antalya'da S.Ö. isimli vatandaş, Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi üzerinde bulunan börekçide otururken yanına gelen bir kadın, acil bir telefon görüşmesi yapması gerektiğini belirterek telefonunu kullanıp kullanamayacağını sordu. Telefon sahibinin telefonuyla görüşebileceğini söylemesi üzerine telefonu alan kadın, görüşme yapma bahanesiyle yürümeye başladı. Kadının bir süre sonra gözden kaybolmasının ardından S.Ö., telefonunun çalındığını belirterek emniyeti aradı.

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Olay yerine gelen polis ekipleri, telefon sahibinin aramasına rağmen ulaşamadığı kadına aynı numaradan telefonla ulaşarak olay yerine getirdi. Adının N.D. olduğu belirlenen kadın, özel bir görüşme yaptığını, bundan dolayı da yürürken dalıp gittiğini söyledi. Kadının telefonun üzerindeki kabını değiştirip kendi telefonunun kabını taktığı dikkatlerden kaçmadı. Telefonunu alan S.Ö.'nün kadından davacı olmaması üzerine polis ekipleri gerekli tutanağı hazırlayarak olay yerinden ayrıldı.

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"TELEFONU İSTEDİ, YÜRÜYÜP GİTTİ"

Börek yediği sırada yanına gelen kadının telefondan bir mesaj göndereceğini belirterek telefonunu istediğini belirten S.Ö., “Telefonumu verdim. Mesaj yazdıktan sonra bir de arama yapacağını söyledi. Telefonla konuşarak yürümeye başladı. Birden köşeyi dönüp kayboldu" dedi.

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(İHA)

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