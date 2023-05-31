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Yer: Antalya! Bu binaların fiyatları 300 bin dolardan başlayıp 1,5 milyon dolara kadar çıkıyor

31.05.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da 200 yıllık binaların bulunduğu tarihi Kaleiçi bölgesinde son 1 yılda çıkan yangınlarda 3 tarihi yapı küle döndü. Kullanılamaz hale gelen yapılar, yangınlara rağmen maddi değerini kaybetmedi. Kaleiçi bölgesinin 4 ayrı mahalleden oluştuğunu belirten Tuzcular Mahallesi Muhtarı Uğur Çetin, "Bu binalar 300 bin dolardan başlayarak 1,5 milyon dolara kadar alıcı buluyor" dedi. Fiyatları 300 bin dolardan başlayarak 1,5 milyon dolara kadar çıkan binalar alıcılarını bekliyor.

Antalya’nın tarihi Kaleiçi bölgesinde yer alan metruk binalar adeta evsiz vatandaşların yaşam alanı oldu. Üzerinde yıllardır 'satılık' ilanı bulunan ve bir türlü alıcı bulamayan binalarda zaman zaman yaşanan yangınlar bir yandan mahalledeki diğer konutlara zarar verirken, diğer taraftan yanan binayı kullanılamaz hale getiriyor.

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Bölgede son 1 yılda çıkan yangınlarda Tuzcular Mahallesi'nde bir hamam ve bir bina ve Selçuk Mahallesi'nde bir bina yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Her iki yangında binaların ahşap olmasından dolayı itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangınlar kontrol altına alındı.

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Diğer taraftan bölgede yanan her iki binanın ‘satılık’ ilanının ise devam ettiği görüldü.

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Kullanılamaz hale gelen yapılar maddi değerini kaybetmeyerek 300 bin dolardan başlayıp 1,5 milyon dolara kadar alıcı bekliyor.

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"EVSİZ VATANDAŞLAR ISINMAK İÇİN ATEŞ YAKINCA TARİHİ EVLER YANARAK KÜLE DÖNÜYOR"

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Kaleiçi bölgesinin 4 ayrı mahalleden oluştuğunu belirten Tuzcular Mahallesi Muhtarı Uğur Çetin, “595 kişi ikamet ediyor. Bölgemizde altyapısı oluşturularak restorasyon yapılacak çok sayıda konut var. Boş binalarda evsiz vatandaşlar kalıyor. Evsiz vatandaşlar ısınmak için ateş yakınca tarihi evler yanarak küle dönüyor. Bunlarsa sahip çıkabilir.

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Herkes kendisi restorasyon yaptığı için yapacak gücü olmayan da var. Aslında buranın restorasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmalıdır. Buna göre bir düzenleme yapılması gerekir” dedi.

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"BU BİNALAR 300 BİN DOLARDAN BAŞLAYARAK 1,5 MİLYON DOLARA KADAR ALICI BULUYOR"

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Antalya’ya gelen turistlerin gözünü Kaleiçi’nde açtığını belirten Çetin, “Turist her şeyi burada görüyor, burada liman da var. Turist Kaleiçi’ne ne kadar çok gelirse o kadar iyi olur.

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Çok sayıda boş ev var, aslında önlemler alınıyor ama bir şekilde evsiz kişiler bu binalara giriyor. Ben mahallemde boş olan evlerin kontrollerini yapıyorum. Bu binalar 300 bin dolardan başlayarak 1,5 milyon dolara kadar alıcı buluyor. Restorasyon yapılarak satılsa daha bir güzel olacak. En azından yapı ortaya çıkacak.

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Normal değerinin üzerinde rakamlar konuşuluyor. Binaların yanında değerini kaybetmemesinin sebebi çoğu 150 yıllık tarihi bina olduğu için. 200 yıllık evler de var.

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Burada binaların değer kaybetme olanağı olmaz. İnsanlar yanan yerlere gelip bakıyorlar, buraya ne kadar para harcayacaklarını düşünüyorlar, aldıkları fiyatın üzerine bir o kadar da masraf ediyorlar” sözlerine yer verdi.

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(İHA)

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antalya bina kaleiçi

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