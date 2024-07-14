Yer: Antalya! Sıcak havadan bunaldılar! Sahilde sabahlayıp, gün doğumunda denize girdiler

Antalya’da hava sıcaklığı gün içerisnde 35-40 derece, sabaha karşı ise 28-32 dereceleri gösteriyor. Konyaaltı Sahili’nde sabahlayan vatandaşların kimisi çadırda, kimisi ise geceyi battaniyelerde uyuyarak geçirdi. Sıcak havadan bunalanlar sabah gündoğumunda uyandıklarında da, hem serinleyip hem denizin keyfini çıkarıyor.

DENİZDE YÜZDÜLER, KÜREK SÖRFÜ YAPTILAR

Sahile gelenlerden bazıları çadır kurarken, bazıları da çakıl taşları üzerine serdikleri hasır ya da battaniyelerinde uyumayı tercih etti. Geceyi Konyaaltı Sahili'nde sabahlayarak geçiren sıcak havadan bunalanlar vatandaşlar ile sabahın ilk saatlerinde sahile gelenler, Akdeniz'in serin sularına kendilerini bırakarak yüzdü. Bazı vatandaşlar ise kürek sörfü yaparak serinlediler.

‘‘SICAK HAVADAN DOLAYI SABAHLAMAYA GELDİK’’

Arkadaş grubuyla sahilde sabahlayan Hüseyin Gönen, "Sahile arkadaşlarımızla sıcak havadan dolayı sabahlamaya geldik. Geceden geldik ve burada kaldık. Sabah denize girip, serinliyoruz. Sonrasında ise evimize gidiyoruz" dedi.

‘‘SICAKTAN KURTULMANIN ÇOK GÜZEL BİR YOLU, SAHİLDE SABAHLAMAK’’

Sahilde sabahlayıp denizin keyfini çıkardıklarını belirten Sedat Aksoy, "5-6 arkadaş akşamdan geldik ve burada sabahladık. Burası çok güzel. Gün doğumunu izleyerek denize giriyoruz. Sıcaktan kurtulmanın çok güzel bir yolu, sahilde sabahlamak. Sonrasında denize girmek, paha biçilmez güzel" diye konuştu.

(DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

