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  4. Yer: Antalya! Sinir krizi geçirip ortalığı birbirine kattı

Yer: Antalya! Sinir krizi geçirip ortalığı birbirine kattı

03.12.2020 15:42 | Son Güncelleme:
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Antalya’da otomobille motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsünün yakını bir genç, öfkesini kazaya karışan araçlardan çıkardı. Araçları tekmeleyen, üzerine çıkıp zıplamaya başlayan genç adam, yine bir aracın bagajındaki eşyaları da alıp dışarıya fırlattı. Genç adamı uzun süre kimse sakinleştiremedi.

Kaza, öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Köroğlu Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille motosiklet çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıya müdahalede bulunurken, bu sırada olay yerinde kimliği belirlenemeyen bir genç, yakının yaralandığını görünce sinir krizi geçirdi. Kaza yerindeki iki araca tekmeler atan genci kimse sakinleştiremedi.

EŞYALARI DIŞARIYA FIRLATTI

Üzeri yarı çıplak olan genç adam bir ara yol kenarında park halindeki bir aracın üstüne çıkarak zıpladı, ardından bagajını açarak içerisindeki eşyaları dışarıya fırlattı. Araçlara tekme de atan genç adam, yakınları ve çevredekiler tarafından zorla durdurulabildi.

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Kaynak: İHA

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