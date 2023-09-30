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  4. Yer: Antalya! Yurt dışına kaçırmaya çalışırken yakalandılar: Turistlerin ifadesi 'pes' dedirtti

Yer: Antalya! Yurt dışına kaçırmaya çalışırken yakalandılar: Turistlerin ifadesi 'pes' dedirtti

30.09.2023 08:30 | Son Güncelleme:
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Belçika'dan Antalya'ya gelen bir turist çift, valizlerinde kıyafetlere sarılı Roma döneminden kalma 3 taşı yurt dışına kaçırırken yakalandı. Taşlar müzeye verilirken turist çift, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı. Turist çift ifadelerinde ise taşları akvaryuma koymak için aldıklarını ifade etti.

Yer: Antalya! Yurt dışına kaçırmaya çalışırken yakalandılar: Turistlerin ifadesi 'pes' dedirtti

Antalya'da tatil yapan iki Belçikalı turistin bavulundan Roma döneminden kalma 3 taş çıktı. Yakalanan turistler ifadelerinde o taşları akvaryuma koymak için aldıklarını söyledi.

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KIYAFETLERE SARMIŞLAR

Belçika'dan Antalya'ya tatil için gelen turist çift, dönüş için havalimanına gittiklerinde güvenlik görevlileri, valizde kıyafetlere sarılı 3 taşı fark etti.

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MÜZEYE TESLİM EDİLDİLER

İncelenen taşların tarihi eser olduğun belirlendi ve Antalya Müzesi'ne teslim edildi.

"AKVARYUMA KOYACAKTIK"

Kanal D Haber'in haberine göre tarihi eser kaçakçılığıyla yargılanan çift, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ama ikisine de yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Turist çift ifadelerinde ise taşları akvaryuma koymak için aldıklarını ifade etti.

"SAHİLDE YÜRÜRKEN BULDUK"

İngiliz Sky News'a konuşan turist kadın, "Hukuk dışı bir şey yaptığımızı anlıyoruz" dedi. Taşları sahilde yürürken bulduğunu ifade ederek gözyaşlarına boğuldu.

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