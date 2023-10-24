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  4. Yer: Bitlis! Araçların yolunu kesen ayılar sürücülere zor anlar yaşattı

Yer: Bitlis! Araçların yolunu kesen ayılar sürücülere zor anlar yaşattı

24.10.2023 10:57 | Son Güncelleme:
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Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü civarındaki boz ayılar bu kez de araçların yolunu keserek vatandaşlardan yiyecek bekledi.

Bölgeye gezmek ve piknik yapmak için gelen vatandaşlar ayıları elleri ile besledikleri için boz ayılar da bunu alışkanlık haline getirdi. İnsanlardan kaçmayan ayılar, araba yolunda sürü halinde gezerek araçların yolunu kesiyor. Dünyanın ikinci Türkiye’nin en büyük krater gölü olma özelliğinin yanında elle beslenen ayılarla da sıkça gündeme gelen Nemrut Krater Gölü, kış ayları öncesinde son ziyaretçilerini ağırlıyor.

Çetin kış şartlarının yaşandığı bölgede kar yağışı ile birlikte yolları kapanan Nemrut Krater Gölü kenarında yaşayan ayıları da zorlu bir kış bekliyor. Kendi doğal ortamlarından çok vatandaşların getirdiği gıdalarla beslenen ayılar, bölgeye insanların gitmemesi ile sıkıntı yaşayabilecekleri belirtildi.

Son zamanlarda agresiflikleriyle de saldırılar yapan aylar için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından bölgeye uyarıcı tabelalar asılarak, personel tarafından da ayıların elle beslenmemeleri için sık sık uyarılarda bulunuluyor.
Bölgede gözlem yapan Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, bölgeye gelen vatandaşların tek başına yürüyüş yapmamalarını ve dikkatli olmalarını istedi. Önen, “Bölgede ayı popülasyon bir hayli artmıştır. Bu hayvanlar yaz ayıları boyunca hazıra alıştırıldı. Piknikçiler ayıları elle beslemeye çalıştı. Çöpler derken ayılar bir hayli hazıra alıştılar. Önümüzde çetin bir kış var. Fakat bu hayvanlar pasifize olduğu için yemek bulmakta zorlanıyorlar. Bu açıdan insanlar bu hayvanları elle beslemeye çalışmasınlar. Hatta bölgede yalnız başlarına da yürümesinler. Ayılar bir hayli agresifler. Doğaseverlerle birlikte bölgede yalnız yürüyemiyoruz. Buradaki hayvanlar araçlardan ve insanlardan artık yiyecek bekleme durumuna geldiler. Araçları durduruyor, insanlara saldırma eğilimleri var. Şu anda aç ve tehlikelidirler. İnsanlar tek başlarına yürümesinler. Kesinlikle ayıları elle beslemeye çalışmasınlar. Biz buna defalarca şahitlik ettik. Bunlar içerisinde yaralananlarda oldu. Önümüzde çetin bir kış var. Nemrut’ta da kış çok çetin geçmekte. Bunlar doğal ortamlarda besin bulmakta zorlanabilirler. Yakın zamanda inlerine çekilecekler. Bu açıdan onları zor bir süreç bekliyor. Bu hayvanlar istedikleri besinleri dağda kolaylıkla bulabiliyorlar. İnsanların onları beslemelerine ihtiyaçları yoktur. Zaten şu anda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli de bölgede gerekli uyarı tabelalarını asmıyorlar. Vatandaşları da uyarıyorlar. Vatandaşlardan ricamız bu uyarıları dikkate almalarıdır” dedi.

(İHA)

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Bitlis ayı

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