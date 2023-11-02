Yer: Bolu! Eşinin hayatından endişe etti, sinir krizi geçirdi

Akşam saatlerinde Bolu'dan ilçeye gelen Asiye T, Gölyüzü Mahallesi 1. Sokak üzerindeki evine kapı içerden kilitli olduğu için giremedi.

EKİPLERDEN YARDIM İSTEDİ

Sağlık sorunları bulunan eşi Ramazan T'ye telefonla da ulaşamayan kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yeniçağa İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, polis eşliğinde tek katlı evin penceresini kırarak içeri girdi. Ramazan T'nin uyuduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Ekipler eve girmeye çalışırken eşinin hayatından endişe eden Asiye T. sinir krizi geçirdi.

Çift, tedbir amacıyla Yeniçağa İlçe Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA





