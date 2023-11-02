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  4. Yer: Bolu! Eşinin hayatından endişe etti, sinir krizi geçirdi

Yer: Bolu! Eşinin hayatından endişe etti, sinir krizi geçirdi

02.11.2023 07:25 | Son Güncelleme:
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Bolu'da bir türlü ulaşamadığı ve sağlık sorunları olan eşinin hayatından endişe duyan kadın, ekipleri arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler tek katlı evin penceresini kırarak içeri girdi. Adamın durumunun iyi olduğu belirlenirken ekipler eve girmeye çalıştığı sırada eşinin hayatından endişe eden Asiye T. sinir krizi geçirdi. ​

Yer: Bolu! Eşinin hayatından endişe etti, sinir krizi geçirdi

Akşam saatlerinde Bolu'dan ilçeye gelen Asiye T, Gölyüzü Mahallesi 1. Sokak üzerindeki evine kapı içerden kilitli olduğu için giremedi.

EKİPLERDEN YARDIM İSTEDİ

Sağlık sorunları bulunan eşi Ramazan T'ye telefonla da ulaşamayan kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

AA-20231101-32605398-32605397-BOLUDA_HAYATINDAN_ENDISE_ETTIGI_ESI_EVDE_UYURKEN_BULUNAN_KADIN_SINIR_KRIZI_GECIRDI

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yeniçağa İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, polis eşliğinde tek katlı evin penceresini kırarak içeri girdi. Ramazan T'nin uyuduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Ekipler eve girmeye çalışırken eşinin hayatından endişe eden Asiye T. sinir krizi geçirdi.

Çift, tedbir amacıyla Yeniçağa İlçe Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA

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