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  4. Yer: Bursa! Domuz sanıp arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza belli oldu!

Yer: Bursa! Domuz sanıp arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza belli oldu!

29.11.2023 10:51 | Son Güncelleme:
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Bursa'da domuz avına çıktığı arkadaşlarını domuz zannederek ateş eden ve Tahsin Şen'in ölümüne, Ergün Aslan'ın ise yaralanmasına sebep olan N.A. hakkında istenen ceza belli oldu.

Yer: Bursa! Domuz sanıp arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza belli oldu!

Savcılık sorgusunda suçunu kabul eden ve "Kastım kesinlikle yoktu. O anda domuz gördüğüm için ateş ettim" diyen Akın’ın, avlanılan alan içerisinde insan olma ihtimalini ön görmesi gerektiğine dikkat çekilerek, 'bilinçli taksir ile ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

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ÇALILAR HAREKET EDİNCE...

Olay, 12 Eylül saat 23.30 sıralarında Orhaneli ilçesi Gümüşpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Ormanda arkadaşları Tahsin Şen ve Ergün Aslan ile domuz avına çıkan Nail Akın, çalılıklarda hareketlilik yaşanınca tüfekle ateş etti. Bu sırada çalılığın arkasındaki Şen ile Aslan vuruldu. Göğsünden yara alan evli ve 2 çocuk babası Tahsin Şen olay yerinde hayatını kaybetti, Ergün Aslan ise ağır yaralandı. Nail Akın’ın ihbarıyla, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ergün Aslan, ambulansla Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Nail Akın ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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‘70 METRE UZAKLIKTAYDILAR’

Savcılık sorgusunda, suçunu kabul eden ve domuz gördüğü gerekçesiyle ateş ettiğini söyleyerek, "Kastım kesinlikle yoktu. O anda domuz gördüğüm için ateş ettim" diyen Akın hakkındaki iddianame hazırlandı. Nail Akın'ın tüfeğinden çıkan saçmaların, 70 metre uzaklıkta bulunan Tahsin Şen'in ölümüne, Ergün Aslan'ın ise yaralanmasına neden olduğu belirtilen iddianamede, şüphelinin avlanılan alan içerisinde insan olma ihtimalini ön görmesi gerektiğine dikkat çekildi.

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Hakkında, 'bilinçli taksir ile ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Akın'ın yargılanmasına, Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce ileriki günlerde başlanacak. (DHA)

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