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Yer: Bursa! Kötü kokular yayılan evden çıkanlar şoke etti! Kamyonlar dolusu...

28.09.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da apartman sakinlerinin kötü koku şikayeti üzerine ekipler bir eve girdi. Ekipler eve girdiklerinde gördükleri karşısında şaşkına döndü. Evden üç kamyon dolusu çöp çıkarılırken, Temizlik İşleri ekipleri evin temizlenmesine başladı.

Yer: Bursa! Kötü kokular yayılan evden çıkanlar şoke etti! Kamyonlar dolusu...

İddialara göre 35 yaşındaki bir kadın, babasının evinde biriktirmek üzere, sokak sokak çöp topladı. Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan kadının evinden bir süre sonra kötü kokular yayılmaya başladı. Evden yayılan kokulara dayanamayan komşular kadını şikayet etti. Ekipler savcılık kararıyla eve girince gözlerine inanamadı...

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10 SAATLİK ÇALIŞMAYLA TEMİZLENDİ

Savcılık kararıyla eve gelen temizlik ekipleri 10 saatlik çalışmayla evden 3 kamyon dolusu çöp çıkardı. Ev çöplerden arındıktan sonra Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerince ev, dezenfektan ile temizlendi. (İHA)

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Bursa çöp

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