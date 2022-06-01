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Yer: Büyükçekmece... Camdaki yazıyı gören dönüp bir daha baktı

01.06.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan bir evin camındaki yazı, görenleri şaşkına çevirdi. Yoldan geçenlerin dönüp bir daha baktığı "Dayıya ihanetin bedeli" pankartının nedeni ise henüz bilinmiyor.

Yer: Büyükçekmece... Camdaki yazıyı gören dönüp bir daha baktı

Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'nde bir evin camına asılan ilginç pankart, vatandaşların dikkatini çekti. Dayı ve yeğenleri arasındaki hukuki bir meseleden kaynaklandığı söylenen olayda yazıyı görenler dönüp bir daha baktı.

“HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEMİŞTİK”

Konu ile ilgili konuşan esnaf, “O dayı ile yeğenleri arasında alacak verecek ile alakalı bir şey diye duyduk. Bizim de dikkatimizi çekti. Gören vatandaşlar da bize soruyor. Evde böyle bir yazı garip, hiç böyle bir şey görmemiştik” dedi.

Yazıyı gören başka bir esnaf İbrahim Yanık ise “Bir haftadır bu yazıyı astılar ve gittiler. Çok farklı bir yazı, birçok kişi nedenini soruyor ama bilmiyorum” şeklinde konuştu. (İHA)

ytkas

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Büyükçekmece
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